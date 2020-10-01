"Молотобойцы" завершили свое выступление в кубковом турнире.
Эвертон - Вест Хэм, Getty Images
01 октября 2020, 00:19
В 1/8 Кубка английской лиги Эвертон на Гудисон Парк принимал Вест Хэм.
В стартовом составе гостей вышел украинец Андрей Ярмоленко, который отыграл полный поединок.
Тем не менее, "молотобойцы" не сумели остановить набравший ход Эвертон, а хет-трик на свой счет записал набравший форму Калверт-Льюин.
Эвертон – Вест Хэм 4:1
Голы: Калверт-Льюин, 11, 78, 84, Ришарлисон, 56 – Снодграсс, 46
Эвертон: Пикфорд, Нкунку, Кин, Кенни (Коулмэн, 42), Динь, Сигурдссон, Аллан (Дукуре, 69), Делф, Хамес, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 61)
Вест Хэм: Рэндолф, Джонсон, Крессуэлл, Бальбуэна, Снодграсс, Лансини, Райс, Фелипе Андерсон, Нобл, Ярмоленко, Алле.