Англия

Менеджер "красных" намекнул на расставание с игроком.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал отсутствие хавбека Джердана Шакири в заявке на матч Кубка лиги против Арсенала.

"Я не могу и не хочу ничего об этом говорить. Могу сказать, что он не травмирован и пропустил игру не по дисциплинарным причинам".

"Это время года, когда менеджер получает некоторую информацию о своем футболисте, и я должен на это отреагировать", — цитирует Клоппа Goal.

Также вашему вниманию видеообзор поединка между "красными" и "канонирами".