"Волки" победили дома со счетом 1:0.
Вулверхэмптон – Фулхэм, Getty Images
04 октября 2020, 18:25
В поединке 4-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон обыграл на своем поле Фулхэм со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте матча забил полузащитник "волков" Педру Нету.
Вулверхэмптон – Фулхэм 1:0
Гол: Нету, 56.
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу – Боли, Коуди, Килмен – Семеду (Хувер, 78), Дендонкер, Рубен Невеш, Нету (Траоре, 82), Саисс – Поденсе (Моутинью, 71), Хименес.
Фулхэм: Ареоля – Айна, Рим, Ле Маршан, Робинсон – Кэрни, Замбо-Ангисса – Кавалейру (Лукман, 67), Декордова-Рид (Кебано, 81), Брайен (Камара, 67) – Митрович.
Предупреждения: Рубен Невеш – Ле Маршан.