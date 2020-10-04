Англия

Подопечные Солскьяера пропустили дважды уже на старте, после чего остались в меньшинстве и получили еще четыре мяча в свои ворота (1:6).

В Английской Премьер-лиге в числе лидеров Эвертон и Лестер, а оба клуба из Манчестера и Тоттенхэм находятся ниже экватора турнирной таблицы — чего только не увидишь в этот дикий 2020-й год. Однако, таковыми были реалии в наивысшем футбольном первенстве Англии в момент розыгрыша четвертого тура. Это могло бы быть интересным и в контексте противостояния на поле стадиона "Олд Траффорд" между Манчестер Юнайтед и лондонским Тоттенхэмом, если бы не факт приезда Жозе Моуриньо на домашнюю арену "Красных дьяволов".

"Шпоры" хромали на обе ноги в стартовых трех поединках, но все равно сумели набрать четыре очка, за счет удачного противостояния с Саутгемптоном (5:2) и ничейной игры в домашних условиях с Ньюкаслом (1:1). На судьбу Юнайтед пришлись лишь два поединка в сезоне, но при этом один из них завершился болезненным домашним поражением от Кристал Пэлас (1:3). Разумеется, что речь идет только о старте сезона, но командам Моуриньо и Солскьяера предстоит выступление в еврокубках, что серьезно усложнит задачи на внутренней арене уже после второй порций игр сборных.

Болельщиков, которые не успели подключиться к старту трансляции этого поединка до свистка арбитра Энтонио Тейлора, откровенно жаль. Чуть более двадцати секунд понадобилось Антони Мартиалю для того, чтобы заработать пенальти во время прохода мимо Давинсона Санчеса. По большому счету, можно считать, что игра началась с точного удара с пенальти от Бруну Фернандеша в правый угол.

Однако не прошло и пары минут, как у вратарской хозяев бенефис нелепой игры по скачущему в борьбе против Ламелы выдали Магуайр и Шоу. Неподалеку стоял Танги Ндомбеле, в сторону которого и произошел удачный для гостей отскок. Пройдет еще три минуты игрового времени, и Юнайтед допустит вторую голевую ошибку в поединке, проспав быстрый розыгрыш стандарта в центре поля от Кейна. Сон был выведен в левый фланг чужой штрафной, после чего кореец перебросил мяч над де Хеа.

Ранняя фаза поединка давала "красным дьяволам" возможность начать игру с чистого листа, но вместо этого, коллектив Солскьяера опустился глубоко в оборону, после чего глупейшая ошибка Мартиаля предрешила исход противостояния. Откровенная и неприкрытая провокация Эрика Ламелы, которого опекал форвард Манчестера при подготовке углового с левого фланга, завершилась отмашкой от Мартиаля в лицо оппоненту и дикой симуляцией последнего. Тейлор видел эпизод от и до, но прямая красная карточка отправилась в сторону игрока команды Солскьяера, в то время как аргентинец получил лишь желтую.

Что меняло данное событие для Юнайтед? По сути — ничего. Мартиаль в схеме 4-2-3-1 выступает в роли своеобразной "головы" организма, которой в один момент команда была лишена. Как оказалось, "дьявол" — не курица (что вполне логично), и существовать без важной части тела даже небольшой период времени не способен. Байи тут же привез атаку на свои ворота неудачной передачей из штрафной в опорную зону, после чего, с левого фланга владений хозяев на пустые ворота для Кейна выкатил Сон. И, чтобы уже точно вопросов не возникало, кореец в концовке тайма отправил мяч между ног де Хеа, замкнув прострел Орье с правого фланга на ближний угол вратарской. Ошибку в той ситуации вновь допустил Байи.

Второй тайм у Солскьяера не было ни возможностей, ни острой необходимости спасать. Юнайтеду надо было просто постараться сохранить лицо, ведь исход противостояния был предрешен заблаговременно. Даже с этим команда из Манчестера справиться не смогла, уже через 6 минут после возвращения на поле пропустив пятый мяч. Погба не выразил желания перехватывать передачу Хойбьерга в правый фланг штрафной для Орье, после чего правый защитник низом пробил точно в дальний угол.

Подыми команда Моуриньо давление еще выше, и оборона соперника попросту разбежалась бы в разные стороны, однако тут Тоттенхэм выступил как учтивый гость. В неспешном темпе атаковали "шпоры", но даже это оказалось слишком быстро для Погба, который в одной из атак сбил Дэвиса в правом фланге штрафной своей команды. Шестой гол в свои ворота подопечные Солскьяера получили от Кейна посредством точно удара с пенальти в левый верхний угол. На этом моменте погром можно было считать окончательно довершенным.

Манчестер Юнайтед вернется к делам в АПЛ после матчей национальных команд с игры в гостях против Ньюкасл Юнайтед, а Тоттенхэм будет ожидать одна из вариаций лондонского дерби в виде домашней игры с Вест Хэмом.Манчестер Юнайтед —1:6Фернандеш, 2 (пен.) — Ндомбеле, 4, Сон, 7, 37, Кейн, 31, 79 (пен.), Орье, 51Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 46) — Гринвуд (Фред, 46), Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле (Алли, 69) — Ламела (Моура, 46), Кейн, Сон (Дэвис, 73).Предупреждения: Байи, Шоу — Ламела.