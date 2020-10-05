Англия

Защитник Зенита принялся в Интернете отстаивать честь своих бывших партнеров по Ливерпулю.

Ливерпуль в четвертом туре Премьер-лиги проиграл Астон Вилле 2:7. После этого на команду и отдельных игроков полилось много критики в Интернете. Экс-игрок "красных" Деян Ловрен выступил в защиту бывших партнеров опубликовав пост в Твиттере.

"Никогда не вините одного или двух игроков в поражении. На поле 11 человек, которые работают как КОМАНДА, у них бывают хорошие и плохие дни. Завтра будет новый день. Проехали!", — написал Ловрен.

После этого там были следующие диалоги между Деяном Ловреном (Л) и Болельщиками (Б):

Б: Ловрен 100% рассказывает своим русским дружбанам, что Адриан – это испанский Стиви Уандер 👍

Л: А ты ни черта не смыслишь в профессиональном футболе. Играй в ФИФА и суди 👍

Б: Адриан нам дорого обошелся. Я ненавидел его еще с прошлогодних игр в Премьер-лиге, до того, как он сорвался с катушек в Лиге чемпионов.

Л: Просто иди и болей тогда за кого-то другого. Ты настоящий образец того, как не надо болеть за большой клуб!

Б: Фирмино забил 1 гол в 18 матчах, отдыхал посреди недели, теперь все равно не может реализовать свои моменты, а ты говоришь, что это командный спорт? Из индивидуальных выступлений вытекает командное. Гомес, Фирмино и Адриан навредили команде.

Л: Надень галстук, а затем я объясню тебе, почему ты не смыслишь в футболе.

Следующий матч Ливерпуль проведет против Эвертона 17-го октября. "Ириски" выиграли все четыре своих матча в Премьер-лиге.