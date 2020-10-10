Англия

Футболист пребывает в статусе свободного агента.

Бывший правый защитник Брайтона Эсекьель Скелотто пребывает в статусе свободного агента и находится в поисках нового клуба.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписания 31-летнего итальянца заинтересованы Кристал Пэлас и Уотфорд, однако сам футболист хотел бы вернуться в Серию А.

Также Скелотто планировал подписать Бешикташ, но турецкий клуб прекратил переговоры после вылета из Лиги Европы.

В прошлом сезоне Эсекьель Скелотто провел в футболке Брайтона девять поединков, в которых результативными действиями не отличился и заработал две желтые карточки.