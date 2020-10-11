Англия

Премьер-лига может провести реформы в ближайшее время.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль выступят с совместным предложением реформировать АПЛ путем сокращения числа команд с 20 до 18, сообщает The Telegraph.

Инициатором предложения выступила компания-владелец Ливерпуля Fenway Sports Group при поддержке "манкунианцев". Следуя реформе, в Чемпионшипе, Первой и Второй лигах должно быть по 24 команды.

Цель нововведения — сократить колоссальную разницу в доходах от телевизионных прав между Премьер-лигой и турнирами Английской футбольной лиги.

Кроме того, АФЛ получит аванс в размере 250 миллионов фунтов для поддержки во время кризиса, а также получать 25% от доходов. Отмечается, что президент АФЛ Рик Парри поддержал идею, проведя переговоры с Ливерпулем и Юнайтед.

Также реформа предусматривает то, что девять клубов, которые дольше всего находятся в АПЛ, будут определять деятельность турнира во всех аспектах. Инициаторы предложения ожидают поддержку со стороны других топ-клубов Англии.