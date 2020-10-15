Англия

Сэм Ли — о проблемах "горожан", входящих в сезон с игроками на этой позиции, которых с радостью бы продали.

Вы можете утверждать, что Манчестер Сити обойдется без замены Давиду Силве или что он может положиться на Серхио Агуэро с Габриэлем Жезусом на еще один сезон, но вот аргументы в пользу отказа от покупки левого защитника в прошлое трансферное окно найти очень сложно.

Учитывая проблемы "горожан" на этой позиции в последние сезоны, просто немыслимо, что они попытались их как-то решить лишь в последнюю неделю трансферного окна, да и то завязав все на том, удастся ли продать Александра Зинченко, которому за год до этого выдали 11-й номер и продлили контракт.

Сити попытался подписать Николаса Тальяфико на волне поражения 2:5 от Лестера. У "горожан" уже был разговор с представителями аргентинца два месяца назад: Аякс продал бы игрока примерно за 20 млн фунтов. Николас был бы рад перейти в Манчестер Сити и даже спрашивал у Серхио Агуэро о клубе.

Но затем все было поставлено на паузу, а когда процесс возобновили, оказалось слишком поздно.

Это предполагает недостаток срочности. Возможно, связанные с коронавирусом ограничения, запрет болельщиков на стадионах как минимум в ближайшие полгода, повлияли на количество денег, которые Ман Сити мог бы потратить (и потратил бы на Лионеля Месси). Но это также показало проблемы "горожан" с продажей футболистов, которые им больше не нужны.

Возможно, Сити сказал бы, что на рынке попросту не было доступных альтернатив, но говорить это в то время, когда Манчестер Юнайтед покупает Алекса Теллеса за 15 млн фунтов, а Тоттенхэм – Серхио Регилона за 25... Возможно, 50 млн, которые Челси заплатил за Чилвелла, и было слишком много для "голубой луны" – хотя и меньше, чем они были готовы заплатить полтора года назад.

Манчестер Сити не следует покупать футболистов, которые просто чуть лучше имеющихся. Но нет сомнений, что эти три игрока, а также Тальяфико – подтверждение того, что на рынке были футболисты уровня Лиги чемпионов (и мы не говорим, что те же Лестер, Аякс или Порту распознают таких футболистов куда чаще, чем богатейшие клубы Англии, хотя Ливерпуль и заполучил Эндрю Робертсона всего за 8 млн фунтов).

Расходы "горожан" на защитников при Хосепе Гвардиоле в последнее время привлекли много внимания. И хоть большая часть пошла на центральных защитников, сумма в 400 млн фунтов выглядит ужасающей, если посмотреть, какой бардак у них творился на позиции левого защитника.

Отчасти такая сумма обусловлена тем, что Сити не стеснялся выйти на рынок, чтобы решить возникающие проблемы – в том числе, следствия своих же ошибок.

Трансферы Николаса Отаменди (подписан до Гвардиолы) и Джона Стоунза не оказались столь успешными, как ожидалось, а расходы на поиск замены Венсану Компани был простительнымы. "Горожане" прекрасно сработали, подписав Эмерика Ляпорта и надеются, что переходы Натана Аке и Рубена Диаша будут столь же успешными.

И еще им пришлось неожиданно искать замену Данило, который попросил об уходе – поэтому они подписали Жоау Канселу. Хоть какая-то часть из 400 млн фунтов была отбита продажами.

Но все это делает еще более странным, что Ман Сити по-настоящему и не занимался поисками левого защитника. Дошло до того, что болельщики задаются вопросом о том, понимает ли руководство клуба хотя бы то, что у них есть эта проблема.

Корни проблемы уходят в лето 2017, когда Сити хотел решить проблему на флангах защиты, отпустив Пабло Сабалету, Бакари Санья и Гаэля Клиши, а взамен подписать Кайла Уокера, Бенжамена Менди, Дани Алвеса и Райана Бертранда.

Осуществить желаемое в полной мере не удалось, и с тех пор Сити гоняется за своим же хвостом.

Примечательно, что последнее трансферное окно было третьим из четырех последних, в котором "горожане" на ленточке пытаются продать или отправить в аренду Александра Зинченко.

В 2017 не сложилось с арендой в Наполи, в 2018 он отказался уходить в Вулверхэмптон, в 2019 подписал новый контракт, а в этом году Сити снова был бы рад избавиться от Александра, да не сумел.

Еще одним фактором, почему Сити потратил 400 млн фунтов, было невезение. Никто не говорит, что Кайл Уокер был пустой тратой денег, а Бенжамен Менди мог быть даже лучше, если бы не травмы. Француз здорово начинал сезоны 2017/18 и 2018/19, но после двух серьезных травм колена он уже не тот, кем был раньше.

Когда команда Гвардиолы мчалась на всех парах, можно было экспериментировать с позицией левого бека. Фабиан Делф хорошо справлялся, перейти туда из полузащиты, Данило и Зинченко тоже внесли свой вклад во время 100-очкового сезона. Но даже тогда некоторые считали рискованной затеей входить в следующий сезон с возвращающимся после повреждения Менди и подверженным травмам Делфом. Но и тогда для Ман Сити все обошлось, после пары игры Данило на этой позиции после Рождества его вытеснил набравший впечатляющую форму Зинченко.

Менди можно было бы продать тогда, но в апреле ему потребовалась очередная операция на колене и Сити понял, что не может найти покупателя. Пришлось свернуть планы по покупке Чилвелла и вместо этого выкупить обратно из ПСВ Анхелиньо за сумму около 10 млн фунтов. Также "горожане" взяли Канселу вместо захотевшего уйти Данило.

Было несколько самонадеянно считать, что Менди после второй травмы колена, Зинченко и Анхелиньо будет достаточно. И "горожане" были наказаны за это, едва начался сезон. Менди и Зинченко постоянно получали травмы, а когда были здоровы, все равно не впечатляли.

Несмотря на это, Сити в январе отправил Анхелиньо в аренду в РБ Лейпциг. Хоть Менди и Зинченко не прибавили во второй части сезона, испанца в это трансферное окно снова отправили в Германию. Канселу в последних матчах выглядел удовлетворительно на позиции левого защитника, но ему там не нравится играть и левую ногу он использует только по большим праздникам.

Трансферное окно было весьма хаотичным и Сити хоть попытался подписать Тальяфико, но в конечном итоге "горожане" все равно остались с Менди и Зинченко – футболистами, которых недавно с радостью бы продали.

"Мы подписали его как центрального защитника, но иногда он может помогать нам на фланге, — сказал Хосеп Гвардиола про Натана Аке, который играет слева в сборной Нидерландов. – Возможно, если у нас будут травмы, Натан сыграет там".

Не похоже, чтобы Пеп особо рассчитывал на такой вариант, хотя, пожалуй, Натан квалифицирован на этой позиции больше остальных.

И вот в чем проблема с нынешними вариантами – в том, что они на самом деле не подходят под стиль атак Ман Сити. Рахима Стерлинга просят врываться в центр, но после этого некому использовать пространство, которое он оставляет на фланге. Менди не может вернуть те скоростные забеги и опасные подачи, которые и делали его таким опасным, Зинченко лучше, когда смещается в полузащиту, Канселу тоже стремится пройти по диагонали, чтобы пробить или сделать подачу, а Аке не славится своими атакующими способностями.

Помощь фулбэков в атаке, когда Гвардиола использует инвертированных вингеров, была бы очень полезна в тех матчах, когда Сити противостоит глубоко обороняющийся соперник.

И тот факт, что Манчестер Сити тяжело остановить контратаки соперника в центре поля, означает, что недостатки их футболистов в обороне сильно оголяются. И это плохие новости для Менди и Зинченко, как и были для Анхелиньо. Да и для Канселу, на самом деле.

Быть может, Зинченко удастся набрать ту форму, которую он демонстрировал в конце сезона, когда Сити сделал требл, а также добавить ширины на фланге, но эта дополнительная нагрузка в обороне ему явно не поможет.

Как бы там ни было, является ли сам Ман Сити виновником того, что не подписал никого на левый фланг или же просто жертвой обстоятельств, все, что сделал клуб – понадеялся, что все уладится само собой.

Может быть, и так. Можно допустить, что Гвардиола найдет правильный баланс в полузащите, а такие классные футболисты, как Агуэро, Жезус, Стерлинг, Фоден, Марез и новичок Ферран Торрес обеспечат команду голами в нужный момент.

Усиление центра защиты тоже поможет, пусть даже это и означает справляться с контратаками, когда они будут, а не прерывать их в зародыше.

Но "горожанам" нужно, чтобы все это сложилось идеально. У них просто нет игрока нужного уровня на позиции левого защитника, и рано или поздно эта проблема станет слишком большой, чтобы ее игнорировать.

Сэм Ли, The Athletic