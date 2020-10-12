Англия

Полузащитник проведет текущий сезон в составе "речников".

Хавбек Манчестер Сити Патрик Робертс снова присоединился к Мидлсбро на правах аренды, сообщил официальный сайт "речников".

23-летний полузащитник выступал за Боро во второй части прошлого сезона. Он сыграл 11 матчей за команду и забил победный гол в ворота Рединга, который стал ключевым в борьбе команды за выживание в Чемпионшипе.

Ранее Патрик выступал на правах аренды за Селтик, Жирону и Норвич. Его контракт с Ман Сити рассчитан до лета 2022 года.