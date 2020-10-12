Предлагаем вашему вниманию нарезку лучших футболистов чемпионата Англии по версии Electronic Arts.
Кевин Де Брюйне и Нголо Канте, Getty Images
12 октября 2020, 22:55
В начале октября этого года мир увидел новую часть самого популярного футбольного симулятора в мире от компании Electronic Arts — FIFA 21.
Большой интерес и споры со стороны болельщиков всегда вызывают рейтинги футболистов в игре. Так, по версии EA, лучшим игроком английской Премьер-лиги является полузащитник Кевин Де Брюйне из Манчестер Сити, средний показатель скиллов которого составил 91.
Вашему вниманию топ-10 футболистов АПЛ с самыми высокими рейтингами в FIFA 21:
1. Кевин Де Брюйне, ЦАП, Манчестер Сити. Рейтинг — 91;
2. Вирджил ван Дейк, ЦЗ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;
3. Мохаммед Салах, ПВ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;
4. Садио Мане, ЛВ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;
5. Алиссон, ВРТ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;
6. Серхио Агуэро, ФРВ, Манчестер Сити. Рейтинг — 89;
7. Харри Кейн, ФРВ, Тоттенхэм. Рейтинг — 88;
8. Рахим Стерлинг, ЛВ, Манчестер Сити. Рейтинг — 88;
9. Эдерсон, ВРТ, Манчестер Сити. Рейтинг — 88;
10. Нголо Канте, ЦОП, Челси. Рейтинг — 88.