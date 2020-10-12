Англия

Предлагаем вашему вниманию нарезку лучших футболистов чемпионата Англии по версии Electronic Arts.

В начале октября этого года мир увидел новую часть самого популярного футбольного симулятора в мире от компании Electronic Arts — FIFA 21.

Большой интерес и споры со стороны болельщиков всегда вызывают рейтинги футболистов в игре. Так, по версии EA, лучшим игроком английской Премьер-лиги является полузащитник Кевин Де Брюйне из Манчестер Сити, средний показатель скиллов которого составил 91.

Вашему вниманию топ-10 футболистов АПЛ с самыми высокими рейтингами в FIFA 21:

1. Кевин Де Брюйне, ЦАП, Манчестер Сити. Рейтинг — 91;

2. Вирджил ван Дейк, ЦЗ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;

3. Мохаммед Салах, ПВ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;

4. Садио Мане, ЛВ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;

5. Алиссон, ВРТ, Ливерпуль. Рейтинг — 90;

6. Серхио Агуэро, ФРВ, Манчестер Сити. Рейтинг — 89;

7. Харри Кейн, ФРВ, Тоттенхэм. Рейтинг — 88;

8. Рахим Стерлинг, ЛВ, Манчестер Сити. Рейтинг — 88;

9. Эдерсон, ВРТ, Манчестер Сити. Рейтинг — 88;

10. Нголо Канте, ЦОП, Челси. Рейтинг — 88.