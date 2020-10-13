Англия

Луи Бойд и Бен Грист могут усилить один из топ-клубов английской Премьер-лиги.

Помимо усиления составов первой команды, ведущие клубы английской Премьер-лиги ведут работу над подписанием перспективных футболистов, а одними из наиболее востребованных в Англии считаются два юноши из Гримсби Таун - Луи Бойд и Бен Грист.

Как сообщает The Athletic, в талантливых игроках заинтересованы многие клубы, в числе которых также оказались Челси и Ливерпуль.

В прошлом сезоне Бойд и Грист дебютировали за первую команду Гримсби Таун в возрасте 15 лет. Клуб высоко оценивает их потенциал, однако финансовые проблемы "моряков", вызванные пандемией коронавируса, могут заставить отпустить своих талантов в один из топ-клубов АПЛ.