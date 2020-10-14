"Красные" согласились отпустить валлийского полузащитника.
Харри Уилсон, Getty Images
14 октября 2020, 14:43
Полузащитник Ливерпуля Харри Уилсон может в ближайшее время стать игроком Суонси, сообщает портал Goal.
Валлийский клуб договорился об аренде вингера и должен подписать его до трансферного дэдлайна в пятницу.
Минувшим летом приобрети Уилсона хотел Бернли и предлагал за него 12 миллионов фунтов, но Ливерпуль отказывался отпускать его менее чем за 20 млн фунтов.
Действующий контракт футболиста с мерсисайдцами рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне 23-летний игрок успел прости один поединок в футболке "красных".