Англия

"Красные" согласились отпустить валлийского полузащитника.

Полузащитник Ливерпуля Харри Уилсон может в ближайшее время стать игроком Суонси, сообщает портал Goal.

Валлийский клуб договорился об аренде вингера и должен подписать его до трансферного дэдлайна в пятницу.

Минувшим летом приобрети Уилсона хотел Бернли и предлагал за него 12 миллионов фунтов, но Ливерпуль отказывался отпускать его менее чем за 20 млн фунтов.

Действующий контракт футболиста с мерсисайдцами рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 23-летний игрок успел прости один поединок в футболке "красных".