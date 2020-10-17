Англия

Football.ua представляет анонс матча пятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются после паузы на матчи сборных, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые громкие предстоящие поединки английского первенства. Пятый тур АПЛ подарит болельщикам много интересных матчей, одним из которых станет встреча Манчестер Сити и Арсенала на Этихад Стэдиум.

Суббота, 17 октября, 19:30. Этихад Стэдиум, Манчестер. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Противостояние между учителем и учеником всегда вызывает интерес, особенно если второму не так давно удалось взять верх над своим бывшим наставником. В июле кризисный Арсенал неожиданно пробился в заключительную стадию Кубка Англии: Микель Артета сумел переиграть Манчестер Сити во главе с Хосепом Гвардиолой, ассистентом которого он был еще в декабре 2019 года. Позже Микель и вовсе завоюет этот трофей, который станет его дебютным в качестве главного тренера.

Сравнений между Гвардиолой и Артетой было не избежать, что сейчас еще больше добавляет дух соперничества в матчи Ман Сити и Арсенала. Если сейчас Хосепа часто критикуют за блеклую игру "горожан" в обороне, то его экс-протеже наоборот получил множество хвалебных отзывов после выигранных Кубка Англии и Суперкубка Англии, хотя с таким подбором футболистов тактика Артеты сейчас строится на контратаках и небольшом количестве создаваемых моментов.

Впрочем, болельщики Арсенала, привыкшие к атакующему стилю игры команды, явно не против экспериментов своего наставника, особенно если это приносит результат. И да, в новом сезоне АПЛ "канониры" обыграли Фулхэм (3:0), Вест Хэм (2:1) и Шеффилд Юнайтед (2:1), однако без шансов оступились в гостевом матче с Ливерпулем (1:3), который незадолго до этого уступил им в матче за Суперкубок Англии по итогам серии пенальти.

Но в трансферное окно Арсеналу не удалось выполнить все поставленные задачи, а причиной этому стали финансовые проблемы. "Канониры" вновь арендовали Себальоса, а также усилили основной состав защитником Габриэлем и полузащитником Томасом Партеем, но вот провернуть трансфер Хуссема Ауара не удалось. Значит ли это, что проблемы с креативом у Арсенала продолжатся, или же Артета решится вернуть на поле Месута Озила, от которого так и не удалось избавиться? Этот вопрос остается открытым.

А вот проблема Манчестер Сити сегодня весьма очевидна, и она заключается в оборонительных действиях команды. Если центр защиты удалось усилить Рубеном Диашем из Бенфики, то вот левый фланг остается ахиллесовой пятой "горожан". Гвардиола вынужден ставить Бенжамена Менди (запасной вариант — Жоау Канселу), который может допустить ошибку в любой момент даже в элементарной ситуации. Положение Александра Зинченко в команде также вызывает вопросы, но о его дальнейшей роли в Манчестер Сити станет известно после восстановления от травмы. Ощущается и отсутствие Серхио Агуэро. Его успешно подменял Габриэль Жезус, пока не получил травму, чем оставил "горожан" без номинального форварда. Вдобавок к этому, матч с Арсеналом пропустит Кевин Де Брюйне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы провели пока всего три поединка в новом сезоне Премьер-лиги, и каждый из них оказывался неоднозначным. В матче с Вулверхэмптоном первый тайм был полностью за "горожанами", но во втором "волки" неоднократно упускали хорошие моменты, благодаря чему Ман Сити и добыл победу (3:1). Встреча с Лестером и вовсе завершилась для команды Гвардиолы разгромным поражением (2:5), а с Лидс Юнайтед тренерский штаб "горожан" буквально согласился на ничью, когда втором тайме заменил Мареза и Менди на оборонительных Фернандиньо и Аке при счете 1:1.

Несмотря на это, по версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,48, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,00.

Все-таки статус гостей и неспособность Арсенала в нынешних реалиях доминировать в матчах с топ-соперниками играет определенную роль, однако Артета неоднократно доказывал, что способен добывать положительный результат даже в безнадежных ситуациях. Кадровые проблемы "горожан" — еще один фактор, почему это может произойти.

Не сыграют: Зинченко, Агуэро, Жезус, Де Брюйне — Чеймберс, Мартинелли, Мари, Мустафи, Смит-Роу.

Под вопросом: Стерлинг — Обамеянг, Нельсон.

прогноз 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua