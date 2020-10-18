Англия

Левый защитник Манчестер Сити вернется не очень скоро, а вот возвращение другого француза уже на подходе.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после игры с Арсеналом (1:0) рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.

"Менди пропустит три или четыре недели. Ляпорта мы ожидаем быстрее. Не знаю, насколько. Может, через неделю или полторы", — цитирует испанца официальный сайт Манчестер Сити.

Есть у "горожан" и положительные моменты: впервые за четыре месяца сыграл нападающий Серхио Агуэро.

"Он еще не набрал оптимальные кондиции, но 60 минут провел. В среду у нас будет новый матч. Важно, что Серхио с нами. Мы нуждаемся в его голах", — добавил Гвардиола.

"Горожане" стартуют в Лиге чемпионов матчем против Порту 21 октября. Игра начнется в 22:00.