Англия

Поединок чемпионата Англии завершился ничьей.

В рамках пятого тура чемпионата Англии Брайтон отправился в гости к Кристал Пэлас и добыл один балл.

"Орлы" открыли счет уже на 19-й минуте, на что "чайки" смогли ответить лишь под занавес встречи.

Кристал Пэлас — Брайтон 1:1

Голы: Заа, 19 — МакАллистер, 90

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэхилл, Уорд, Ридевалд — Макартур, Шлупп (Бентеке, 88), Таунсенд, Куяте — Заа, Батшуайи (Миливоевич, 83).

Брайтон: Райан — Берн (Гросс, 82), Данк, Уайт — Лэмпти, Марч, Лаллана (МакАллистер, 78), Троссард (Коннолли, 78), Биссума — Уэбстер, Мопе.

Предупреждения: Райан, Биссума — Митчелл, Гуаита, Макартур.

Удаление: Данк, 90