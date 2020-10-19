Англия

Уругваец может дебютировать за манкунианцев в ближайшее время.

В минувшее трансферное окно нападающий Эдинсон Кавани перебрался в Манчестер Юнайтед после того, как его контракт с Пари Сен-Жермен подошел к своему завершению.

33-летний уругваец еще не успел дебютировать за новую команду, однако он уже приступил к тренировкам с "красными дьяволами" вместе с другими летними новичками.

Напомним, что Эдинсон Кавани будет выступать под седьмым номером в Манчестер Юнайтед. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.