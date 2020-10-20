Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Этот не стал исключением.

Так, минимальный офсайд лишил Ливерпуль победы над Эвертоном, план Артеты не сработал против Гвардиолы, а Саутгемптон и Вест Хэм наказали за ошибки Челси и Тоттенхэм соответвственно. Подробнее об этих матчах читайте в наших итогах.

Травма Ван Дейка и неоднозначный офсайд. Эвертон отобрал очки у Ливерпуля

В одном из главных матчей минувшего тура чемпионата Англии любителей футбола ожидало мерсисайдское дерби, в преддверии которого Ливерпуль не выглядел однозначным фаворитом противостояния. Эвертон подходил к матчу с принципиальным соперником в качестве лидера турнирной таблицы, а вот команда Клоппа должна была реабилитироваться после тотального разгрома от Астон Виллы в поединке прошлого тура. В состав Ливерпуля вернулись Мане и Тиаго, но вот место в воротах вместо Алиссона по-прежнему занимает Адриан.

Уже во время самого матча Юрген Клопп столкнулся с очередными проблемами: голкипер Джордан Пикфорд грубейше въехал в колено ключевому центрбеку "красных" Вирджилу ван Дейку в собственной штрафной. Мало того, что нидерландец получил разрыв связок и не смог продолжить игру, так еще и назначение пенальти было бы грубейшей ошибкой, ведь Ван Дейк находился в офсайде. Разобраться с эпизодом помогла система VAR.

Но, несмотря на это, Ливерпуль буквально переигрывал соперника за счет быстрых атак. Футболисты Эвертона не успевали закрывать свободные зоны, за счет чего "красные" выглядели куда опаснее. Часто ошибался у "ирисок" Йерри Мина, который явно заставил усомниться тренерский штаб в целесообразности своего пребывания в стартовом составе. Команда Анчелотти же сделала ставку на верховую борьбу, победа в которой стала еще более вероятной с уходом Ван Дейка. Это сработало, ведь свои два гола Эвертон забил именно после ударов головой.

Но вот большие споры вызвала именно концовка поединка: Ливерпулю удалось забить, казалось бы, победный гол в компенсированное ко второму тайму время, но в момент передачи Тиаго в микроскопическом офсайде оказался Мане. В таких эпизодах VAR и демонстрирует все свои минусы, ведь у Садио не было никакого преимущества от нахождения в положении вне игры. Футбол превращается в геометрию, где теперь важна точность расчетов вплоть до миллиметра, но имеем то, что имеем. Эвертон во второй раз подряд отобрал очки у Ливерпуля, сохранив лидирующую позицию.

Проклятые "тройки" Челси. Кепа вновь ошибся, но проблема не только в нем

Челси очень неоднозначен в новом сезоне. На фоне невероятной кампании во время минувшего трансферного окна, "пенсионеры" продолжают терять очки в матчах с командами, где на бумаге они заведомо считаются фаворитами. Поединок с Саутгемптоном не стал исключением, а в воротах Челси вновь оказалось три мяча, из-за чего само собой в голове появляются аналогии с новым спонсором лондонцев на футболках.

Но ведь все начиналось для Челси очень даже неплохо: Тимо Вернер наконец-то забил дебютный гол в английской Премьер-лиге, а спустя несколько минут и вовсе оформил дубль. Однако если в твой команде играет пара центральных защитников Кристенсен-Зума, а место в воротах должен вновь занял Кепа из-за травмы Менди, то атакующей линии нужно быть готовой забивать как можно больше. Три гола для победы не всегда достаточно.

И знаете, вот Кепа в очередной раз заставил всех говорить о своей игре в негативном ключе и вспоминать о потраченных на него средствах. Да, в моменте со вторым голом он допустил ошибку, но инициатором проблемы стала чрезмерная пассивность Курта Зума. Он отдал ужаснейший пас Кепе, а после вовсе выключился из борьбы и буквально пешком возвращался в собственную штрафную. Зума просто стоял и наблюдал, как Челси пропускает гол. Ему не хватало только попкорна в руках для общей картины. Иногда у француза появлялась мысль помочь одноклубникам не дать Саутгемптону забить гол, но пока думал — было уже поздно. Фрэнку Лампарду можно только посочувствовать...

Учитель обыграл ученика. Артете нужно что-то менять

Противостояние между учителем и учеником всегда вызывает интерес, особенно если второму не так давно удалось взять верх над своим бывшим наставником в полуфинале Кубка Англии прошлого сезона. Тогда Артета продемонстрировал тактику, которую он будет использовать во всех последующих поединках против топ-команд. Этот матч с Манчестер Сити не стал исключением: Арсенал продолжил играть вторым номером, надеясь подловить соперника на быстрых контратаках. Если тогда это сработало, то сейчас Гвардиола полностью переиграл своего экс-подопечного.

Крайний защитник Жоау Канселу получил свободу действий на поле, за счет чего отсутствие Кевина де Брюйне в составе Ман Сити практически не ощущалось. Португалец мог оказаться абсолютно в любой зоне, создавая свободное пространство для своих одноклубников. Высокий прессинг в исполнении Манчестер Сити сработал, чего категорически нельзя сказать об Арсенале. Давид Луис и Габриэль даже пытались оказать давление на соперников, поднимаясь аж в центр поля. Настоящий подарок для подопечных Хосепа Гвардиолы.

Откровенно говоря, минимальный счет на табло не отображает всего того, что происходило на футбольном поле. Манчестер Сити мог уходить на перерыв, имея преимущество в 2-3 мяча, но реализовать абсолютно все опасные моменты не удалось. А что нового предложил Артета? Виллиан играл в центре нападения, исполняя роль ложной девятки, при этом Обамеянг скучал на левом фланге и иногда смещался в центр. Скорее всего, Артета планировал перегрузить левый фланг, где помимо Обамеянга оказывались Сака и Тирни. Но в то же время Виллиан был бесполезным в центре, а Обамеянг оставался без работы и растворялся на поле.

Реализуй свои моменты Арсенал, сейчас бы все вновь говорили о гениальности Микеля Артеты, но на деле испанец вновь не удивил в матче с серьезным соперником. Главному тренеру "канониров" пора придумывать что-то новое, поскольку постоянно побеждать за счет выжидания ошибок оппонента невозможно.

Лансини спас Вест Хэм и украл момент славы у Кейна и Сона

Как же хорош атакующий дуэт Тоттенхэма в лице Харри Кейна и Сон Хын Мина в новом сезоне! Град голов и результативных передач в их исполнении можно ожидать абсолютно в любом матче. Как ни странно, роль бомбардира в большей степени выполняет южнокореец, а вот Кейн является на данный момент лучшим ассистентом английской Премьер-лиги, имея на своем счету семь результативных передач. Похоже, англичанин начинает брать на себя роль главного распасовщика вместо ушедшего в Интер Кристиана Эриксена.

Забив ранний гол против Манчестер Юнайтед, данная тенденция продолжилась для Тоттенхэма и против Вест Хэма. Уже к 16-й минуте "шпоры" обыгрывали соперника с преимуществом в три мяча, подтвердив в очередной раз наличие проблем в обороне у Вест Хэма. Чего только стоит пропущенный между ног мяч Декланом Райсом в моменте с первым голом Харри Кейна. Действительно этим парнем Фрэнк Лампард хотел улучшить игру в обороне Челси? Если да, то определенно стоит задуматься.

Не удивлюсь, если после первого тайма вы решили выключить трансляцию поединка ввиду "отсутствия интриги", однако позже Вест Хэм продемонстрировал и свою самую сильную сторону — везение, которому определенно позавидовал бы Ливерпуль. С 82-й минуты Тоттенхэм пропустил в свои ворота три мяча, и даже вернувшийся Гарет Бэйл, которому помешал нанести удар Андрей Ярмоленко с убойной позиции, не сумел повлиять на конечный результат. Вест Хэм добыл волевую ничью, а вишенкой на торте стал невероятный гол Мануэля Лансини с дальней дистанции. Везёт тому, кто везёт?

Одной строкой:

Манчестер Юнайтед разгромил сдавшийся Ньюкасл. Наверное, Люк Шоу решил помочь "сорокам" уже на 2-й минуте, когда записал на свой счет автогол, но по итогу этого оказалось мало. Вскоре Магуайру удалось сравнять счет, а уже под занавес поединка в ворота Ньюкасла залетело еще три мяча. Также традиционно матч МЮ не обошелся без пенальти, однако Фернандеш неожиданно его не реализовал. По итогу можно сказать, что Мата выборол свое место в стартовом составе, а Теллес получил его в подарок от Шоу.

Шеффилд Юнайтед и Фулхэм не выявили сильнейшего в битве аутсайдеров. "Клинки" выглядели лучше в атаке на протяжении всего первого тайма, но Альфонсо Ареоля провел неплохой матч. После перерыва Фулхэм перехватил инициативу, однако финальный свисток в итоге зафиксировал ничью.

Кристал Пэлас не выстоял до конца против Брайтона. Прямолинейность против неординарности. Защита против атаки. Впрочем, называйте как хотите, но Кристал Пэлас лишь единожды пробил по воротам соперника, но и тот завершился голом — с пенальти! Удержать победный счет не удалось, поскольку судьба сжалилась над Брайтоном и позволила-таки забить на 90-й минуте.

Астон Вилла — в огне, Лестер — нет. "Львы" продолжают идти по головам соперников в текущем сезоне, хотя в этот раз получилось сделать это менее феерично. Лестер без Варди не только не сумел вскрыть оборону соперника, но и пропустил в компенсированное ко второму тайму время.

Вест Бромвич и Бернли по-прежнему без побед. В Уэст-Бромидже противостояние между двумя командами из нижней части таблицы не выявило сильнейшего. По итогам встречи на табло красовались нули.

Лидс Юнайтед уступил Вулверхэмптону. Подопечные Нуну Санту в очередной раз полностью отдали инициативу сопернику в первом тайме, но в этом раз данная тактика сработала, а не как это было против того же Манчестер Сити. Несмотря на серьезное преимущество команды Бьелсы во владении мячом, именно "волки" ушли с поля с победой благодаря единственному голу Рауля Хименеса.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Эвертон 5 4 1 0 14 7 7 13 2 Астон Вилла 4 4 0 0 12 2 10 12 3 Ливерпуль 5 3 1 1 13 13 0 10 4 Лестер Сити 5 3 0 2 12 8 4 9 5 Арсенал 5 3 0 2 8 6 2 9 6 Вулверхэмптон 5 3 0 2 5 7 -2 9 7 Тоттенхэм 5 2 2 1 15 8 7 8 8 Челси 5 2 2 1 13 9 4 8 9 Вест Хэм 5 2 1 2 11 7 4 7 10 Манчестер Сити 4 2 1 1 7 7 0 7 11 Лидс 5 2 1 2 9 9 0 7 12 Саутгемптон 5 2 1 2 8 9 -1 7 13 Ньюкасл 5 2 1 2 7 9 -2 7 14 Кристал Пэлас 5 2 1 2 6 8 -2 7 15 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 9 12 -3 6 16 Брайтон 5 1 1 3 9 11 -2 4 17 Вест Бромвич 5 0 2 3 5 13 -8 2 18 Бернли 4 0 1 3 3 8 -5 1 19 Шеффилд Юнайтед 5 0 1 4 2 7 -5 1 20 Фулхэм 5 0 1 4 4 12 -8 1