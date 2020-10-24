Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура АПЛ сезона-2020/21.

После еврокубков внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Одним из таковых станет противостояние между Вест Хэмом и Манчестер Сити.

Суббота, 24 октября, 14:30. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вест Хэм неудачно начал новый сезон Премьер-лиги. В поединках против Ньюкасла (0:2) и Арсенала (1:2) "молотобойцы" потерпели два поражения, однако после этого для лондонского клуба началась успешная серия. Отсутствие главного тренера Дэвида Мойеса из-за положительного теста на коронавирус не помешало Вест Хэму разгромить Вулверхэмптон (4:0), а затем разобраться с Лестером (3:0), который за тур до этого отправил в ворота Манчестер Сити пять мячей.

Казалось, что в пятом туре Тоттенхэм со своим атакующим дуэтом в лице Харри Кейна и Сон Хын Мина расставит все по своим местам. Уже в первом тайме "шпоры" имели преимущество в счете над Вест Хэмом в три мяча, но в концовке второго тайма произошло нечто необъяснимое — команда Дэвида Мойеса совершила невероятный камбэк, забив в ворота Тоттенхэма три гола и добыв в конечном итоге ничью (3:3). Везение? Называйте это как хотите, но результат на табло.

Подопечные Хосепа Гвардиолы провели всего четыре поединка в новом сезоне чемпионата, и практически каждый из них вызывал у болельщиков вопросы. В матче с Вулверхэмптоном первый тайм был полностью за "горожанами", но во втором "волки" неоднократно упускали хорошие моменты, благодаря чему Ман Сити и добыл победу (3:1). Встреча с Лестером и вовсе завершилась для команды Гвардиолы разгромным поражением (2:5), а с Лидс Юнайтед тренерский штаб "горожан" буквально согласился на ничью, когда втором тайме заменил Мареза и Менди на оборонительных Фернандиньо и Аке при счете 1:1.

На фоне такой неоднозначной игры и отсутствия Кевина де Брюйне, у Арсенала были все шансы добывать очки в матче с Манчестер Сити в рамках пятого тура, но план Микеля Артета абсолютно не сработал, чего нельзя сказать о Хосепе Гвардиоле. Испанский специалист предоставил роль Де Брюйне крайнему защитнику Канселу, который получил свободу действий и мог оказаться в любой зоне футбольного поля. Хоть Арсенал и пропустил всего один мяч, счет мог оказаться в итоге еще более разгромным. Возможно, причина в далеко не самой лучшей форме Серхио Агуэро, который провел свой первый поединок после длительного отсутствия из-за травмы.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 7,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,10.

Не сыграют: ... — Фернандиньо, Жезус, Менди.

Под вопросом: Антонио, Алле — Аке, Де Брюйне, Ляпорт.

прогноз 1:3

Никита Евтушенко, Football.ua