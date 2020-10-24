Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура АПЛ сезона-2020/21.

После еврокубков внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства, одним из которых станет противостояние между Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед.

Суббота, 24 октября, 22:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Юрген Клопп столкнулся с очередными кадровыми проблемами после минувшего мерсисайдского дерби с Эвертоном, которое завершилось вничью (2:2). Помимо ключевого голкипера Алиссона, "красные" лишились ключевого центрального защитника Вирджила ван Дейка, которому диагностировали разрыв крестообразных связок. Эта новость вынуждает тренерский штаб Ливерпуля искать решение проблемы, которым с большой долей вероятности станет опорный полузащитник Фабиньо.

Что касается результатов, то после пяти туров мерсисайдцы занимают третью строчку, имея в своем активе три победы над Арсеналом, Лидс и Челси, одну ничью с Эвертоном и одно поражение, ставшее настоящей сенсацией. Уйти Ливерпуль с поля без набранных очков заставила Астон Вилла (2:7), которая только в прошлом сезоне боролась за выживание, а в новой кампании набрала максимальное количество очков в АПЛ.

Шеффилд Юнайтед, в свою очередь, является тенью самого себя образца прошлого сезона. Команда Криса Уайлдера боролась за еврокубковую зону, но сейчас рассматривается в качестве одного из главных претендентов на вылет. После поражений от Астон Виллы, Арсенала, Лидс Юнайтед и Вулверхэмптона, казалось, что "клинки" добудут победу в матче с другим аутсайдером — Фулхэмом, но в конечном итоге финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).

Шеффилд Юнайтед доминировал над "дачниками" в первой половине встречи, но команде не хватало скоростных качеств, да и голкипер Альфонсо Ареоля неоднократно спасал Фулхэм от пропущенного мяча. Во второй половине встречи "клинки" и вовсе потеряли статус доминирующей команды, но сумели спасти ничью на последних минутах матча. Учитывая, что Ливерпуль строит свои атаки за счет скоростных вингеров, шансы Шеффилд Юнайтед даже на одно очко выглядят очень туманно.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Шеффилд Юнайтед оценивается показателем 12,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,20.

Не сыграют: Ван Дейк, Окслейд-Чемберлейн, Алиссон — Мусе, О`Коннел, Флек, Лоу, Мур

Под вопросом: Кейта, Матип, Тиаго, Цимикас — ...

прогноз 3:0

Никита Евтушенко, Football.ua