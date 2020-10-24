Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура АПЛ между лондонским Вест Хэмом и Манчестер Сити.

Украинские игроки Вест Хэма и Манчестер Сити Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко попали в заявку на матч, но не сыграют в нем с первых минут, оставшись в запасе. Кроме того, не сможет выйти в основном составе "горожан" и Кевин Де Брюйне, который пока не готов провести на поле весь матч.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс — Антонио

Запасные: Рандольф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Нобл, Ярмоленко, Алле

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Гарсия, Канселу — Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Агуэро, Стерлинг

Запасные: Стеффен, Стоунз, Зинченко, Де Брюйне, Фоден, Палмер, Торрес

Матч Вест Хэм — Манчестер Сити начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.