Англия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч шестого тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и лондонским Челси.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Солскьяер решил не бросать в бой с первых минут новичка команды Эдинсона Кавани. Поэтому на острие атаки манкунианцев в матче с Челси сыграет Маркус Рашфорд. Капитан хозяев Харри Магуайр вернулся в состав после повреждения и составит пару Виктору Линделефу в центре обороны.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Мата, Фернандеш, Д. Джеймс — Рашфорд

Запасные: Хендерсон, Туанзебе, Погба, Матич, ван де Беек, Кавани, Гринвуд

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Зума — Р. Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Хаверц, Пулишич — Вернер

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Ковачич, Маунт, Зийех, Абрахам, Жиру

Матч Манчестер Юнайтед — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.