Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура АПЛ между Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед.

Основной голкипер Ливерпуля Аллисон полностью залечил полученную травму. Бразилец займет место в рамке ворот в матче против Шеффилд Юнайтед. Адриан же снова усажен в запас.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Гомес, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон — Жота, Фирмино, Мане — Салах

Запасные: Адриан, Филлипс, Н. Уильямс, Милнер, Джонс, Шакири, Минамино

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Башем, Иган, Ампаду — Болдок, Ландстрем, Берге, Осборн, Стивенс — Макберни, Брюстер

Запасные: Веррипс, Ягелка, Робинсон, Берк, Норвуд, Шарп, Макголдрик

Матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.