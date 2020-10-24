Англия

"Красные дьяволы" и "пенсионеры" не сумели выявить победителя в центральном матче тура (0:0).

В центральном матче шестого тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Челси. Дебют поединка, как и весь первый тайм, проходил в сдержанной манере. Команд по очереди владели мячом, долго присматриваясь друг к другу. Больше инициативой владели гости, которые, в отличие от соперника, предпринимали попытки забить быстрый гол. Однако сделать это не удалось. Со временем хозяева выровняли игру, перебравшись на чужую половину поля, но не угрожали воротам Менди.

Подопечные Фрэнка Лампарда заработали несколько стандартных положений, которые дарили надежду на забитый гол, но их розыгрыш ни к чему не привел. С игры ни одной из команд не удавалось пробивать по воротам. Первый удар случился уже во второй половине тайма, да и тот не был опасным. Оживил игру Менди, который едва комично не забил в свои ворота, отдавая пас на Аспиликуэту, но все обошлось для Челси. После этого команды стали обмениваться ударами по воротам, которые, впрочем, не были слишком опасными. Исключением стал выстрел Рашфорда низом из выгодной позиции – Менди "отстегнул" ногу и перевел мяч на угловой.

Ближе к окончанию первой половины встречи манкунианцы полностью забрали мяч под свой контроль, намереваясь забить до перерыва. В одном из эпизодов Мата нанес классный обводящий удар, с которым в красивом прыжке справился Менди. До окончания первой 45-минутки "красные дьяволы" больше не угрожали ворота соперника. Как не угрожали Де Хеа и гости. Таким образом, команды отправились на перерыв с "нулями" на табло, не впечатлив своей игрой.

После возобновления игры команды снова долго присматривались друг к другу, поочередно контролируя мяч. Затем гости надолго забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Однако у них по-прежнему были проблемы с созиданием, до ударов по воротам не доходило. Не создав ни одного опасного момента, "пенсионеры" опустились на свою половину поля, отдав мяч сопернику. Солскьяер решил усилить атаку, выпустив на поле Погба и Кавани. Эдинсон мог сразу же забить после паса Фернандеша, но его удару совсем немного не хватило точности.

Уже в ответной атаке у Пулишича был шанс замкнуть подачу Р. Джеймса на дальнюю штангу, но Кристиан не дотянулся до мяча. Вскоре после этого игра снова успокоилась. Команды по-прежнему сценарию по очереди владели мячом, но толку от этого было мало. Все заканчивалось лишь подходами к штрафной площади, после чего обязательно были потери мяча. Со временем хозяева практически всем составом перебрались на чужую половину поля, но это не принесло никаких дивидендов. Давления на ворота Менди не было.

Ближе к окончанию встречи "синие" могли вырвать победу благодаря ряду заработанных стандартов, но их розыгрыш ни к чему не привел. Наиболее реальная возможность забить была у "красных дьяволов". Рашфорд нанес классный обводящий удар в дальний угол, а Менди не дал мячу оказаться в сетку, переведя мяч на угловой в красивом прыжке. В оставшиеся минуте больше ничего выдающегося на поле не происходило. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал нулевую ничью. Центральный матч тура едва ли впечатлил любителей футбола из-за малосодержательной игры.

В седьмом туре Манчестер Юнайтед еще одно принципиальное противостояние – матч против Арсенала. А Челси сыграет с Бернли.

Манчестер Юнайтед — Челси 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей (Гринвуд, 83), Фред — Мата (Погба, 58), Фернандеш, Д. Джеймс (Кавани, 58) — Рашфорд

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Зума — Р. Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Хаверц (Маунт, 72), Пулишич (Зийех, 81) — Вернер (Абрахам, 71)

Предупреждения: Шоу, Фред, Рашфорд — Хаверц