Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча шестого тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед.

В рамках шестого тура АПЛ Ливерпуль принимал Шеффилд Юнайтед. В ворота хозяев вернулся Аллисон, что не могло не радовать болельщиков "красных". Подопечные Юргена Клоппа могли открыть счет уже на второй минуте после того, как Мане протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Рамсдейла, но Иган не дал ему оказаться в сетке ворот. Через минут Рамсдейл снова покинул свои владения, чем попытался воспользоваться Александер-Арнольд, но его риск не привел к забитому голу. Со временем гости успокоили игру , уведя ее со своей половины поля.

В одном из эпизодов Фабиньо потерял мяч на ровном месте, после чего сбило Макберни на линии штрафной, за что был назначен пенальти. Берге подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. Хозяева могли быстро отыграть, заработав два опасных штрафных, но их розыгрыш ни к чему не привел. А вот "клинки" могли забить еще раз – Макберни откликнулся на пас из глубины поля и пробил мимо Алиссона, но не попал по воротам. Еще через несколько минут голкиперу хозяев пришлось спасть свою команду после удара Осборна слета.

Вскоре после этого Ливерпуль полностью забрал мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Там они проводили много времени, предпринимая попытки вскрыть эшелонированную оборону Юнайтед. Однако им никак не удавалось это сделать. Не помогали забить и заработанные стандарты. Через некоторое время подопечные Криса Уайлдера успокоили игру, но это длилось недолго. На 41-й минуте "красные" таки смогли сравнять счет. Рамсдейл отразил удар Мане головой, но с добиванием от Фирмино уже ничего не мог поделать – 1:1. До ухода на перерыв хозяева пытались забить во второй раз, но больше не создавали опасных моментов.

Уже в дебюте второй половины встречи гости могли снова выйти вперед после мощного удара Болдока, но на пути мяча оказался Вейналдум, от которого мяч ушел на угловой. Через несколько минут у Салаха был отличный шанс забить, но Мохаммед вместо удара по воротам решил еще протащить мяч, в итоге его потеряв. Уже в следующей атаке египтянин попытался закрутить мяч в ворота из-за пределов штрафной, но пробил неточно. Хозяева еще какое-то время контролировали мяч, после чего взяли паузу, отдав инициативу сопернику.

"Клинки" провели несколько хороших атак, одна из которых завершилась ударом Берка из выгодной позиций, но Гомес не дал мячу долететь до ворот, приняв его на себя. Уже через минуту Салах забил и успел отпраздновать взятие ворот вместе с партнерами, но гол был впоследствии отменен из-за офсайда. Через две минуты мяч снова оказался в сетке ворот Рамсдейла, в этот раз все было в рамках правил. Мане подал точно на голову Жоте, а Диогу точно пробил в ближний угол – 2:1. Поведя в счете, подопечные Клоппа не остановились на достигнутом, пытаясь развить собственный успех.

Хозяева много владели мячом на чужой половине поля. Они раз за разом подбирались к воротам Рамсдейла, но до завершающего удара дело не доходило. Затем гости на некоторое время перехватили инициативу и могли забить усилиями Макголдрика, но его удару немного не хватило точности. Практически сразу же после этого Ливерпуль от греха подальше вернул мяч себе, уведя игру со своей половины поля. У Салах был отличный шанс увеличить преимущество в счете, но Мохаммед его не использовал, пробив в штангу.

До окончания поединка подопечные Уайлдера отчаянно пытались спастись, атакуя большими силами, однако им не удалось создать ни одного опасного момента. Больше не тревожили Рамсдейла и хозяева, которые больше играли на удержание победного счета. Как итог, "красные" одержали непростую победу, которая позволила им хотя бы на время сравняться по набранным очкам с лидирующим Эвертоном.

В седьмом туре Ливерпуль сыграет с Вест Хэмом, а Шеффилд Юнайтед попытается отобрать очки у Манчестер Сити.

Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:1

Голы: Фирмино, 41, Жота, 64 — Берге, 13 (с пенальти)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Гомес, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон — Жота (Милнер, 83), Фирмино (Минамино, 83), Мане — Салах

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Башем, Иган, Ампаду — Болдок, Ландстрем (Макголдрик, 76), Берге, Осборн, Стивенс — Макберни, Брюстер (Берк, 54)

Предупреждения: Ландстрем, Стивенс, Берге