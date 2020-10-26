Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Бернли и лондонский Тоттенхэм.

Седьмой тур английской Премьер-лиги завершится матчем на "Терф Мур", где хозяева арены, Бернли, будут принимать лондонский Тоттехэм, который возвращается на внутреннюю арену после матча Лиги Евровы УЕФА против ЛАСКа (3:0).

Жозе Моуриньо применил ротацию в своем стартовом составе, поэтому с первых минут мы сможем увидеть не принимавшего участия в еврокубковой игре Харри Кейна, а также Тоби Альдервейрельда, Танги Ндомбеле и Эрика Дайера.

Бернли всю неделю готовился к предстоящей игре, поэтому в существенном перестроении не нуждался. Шон Дайч в своих изменениях ограничился лишь выходом Лоутона на правом фланге обороны.

Бернли: Поуп — Лоутон, Лонг, Тарковски, Тейлор — Гудмундссон, Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд, Барнс.

Запасные: Пикок-Фаррелл, Данн, Брэди, Стивенс, Бенсон, Родригес, Выдра.



Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Моура, Ндомбеле, Сон — Кейн.