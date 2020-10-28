Англия

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед доволен прогрессом Кавани, но хочет расширить опции в атаке своей команды.

В короткое трансферное окно состав "Красных дьяволов" пополнился благодаря подписанию уругвайского нападающего Эдинсона Кавани на правах свободного агента. Новоприбывший футболист уже успел сложить о себе неплохое впечатление по ходу первой полноценной недели в Кэррингтоне, где проводит свои тренировочные занятия команда Оле-Гуннара Солскьяера, однако работа по усилению линии атаки на этом приобретении не заканчивается.

Как стало известно The Athletic, скауты Манчестер Юнайтед и главный тренер, в частности, ведут наблюдение за нападающим дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом. Предпосылками к установлению контактов с игроком является непосредственный опыт работы Солскьяера с футболистом во время этапа его карьеры в норвежском Мольде. Однако первый этап переговоров с агентов футболиста, скандально известным Миной Райолой, по информации источника, завершился неудачно по причине высокой суммы отступных, предлагаемых агентом. Впрочем, связям между соотечественниками это не помешало.

Это была не первая попытка Юнайтед завлечь к себе юного бомбардира. Боруссия Дортмунд преуспела в гонке за право трансфера футболиста из его прошлого клуба — Ред Булл Зальцбург — более успешно презентовав свой проект, а также согласившись на оговорку в контракте с суммой отступных в 75 млн евро, если трансфер состоится летом 2022-го года. В новом сезоне Холанд уже оформил 7 голов за "шмелей" в восьми сыгранных поединках, отдав при этом три голевых паса, проведя на поле 600 минут.

Ситуация с возможным подписание Эрлинга Холанда тормозит возможные переговоры с Эдинсоном Кавани о продлении 12-месячного контракта на более длительный период. Однако желание самого норвежского футболиста переехать на Олд Траффорд может серьезно ускорить процесс, как считает издание.

Нападающие были включены в заявки своих команд на ближайший матч в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Манчестер Юнайтед на своем поле будет принимать немецкий РБ Лейпциг, а Боруссия Дортмунд на Зигналь-Идуна-Парк сразится с санкт-петербургским Зенитом.