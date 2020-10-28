Англия

Функционеры Футбольной ассоциации Англии готовит революционное решение для выстраивания своего менеджмента. В основе — расовые и половые различия.

Футбольная ассоциация Англии продолжает разработку программ по внедрению идей толерантности в свою корпоративную этику. Одно из последних решений было вынесено на широкое обсуждение общественности после регулярного вторничного собрания.

Основной посыл — восстановление баланса в этническом составе руководства английского футбола, с учетом людей с темным цветом кожи, азиатского происхождения, или представителей иных национальностей, путем введения жестких квот. При этом, как сообщает The Guardian в очередной раз было сделано заявление о том, что словами должны последовать действия.

С такими новшествами согласились не все участники собрания. Девятнадцать команд Премьер-лиги дали свое согласие, однако Саутгемптон высказался против такой затеи. Свои голоса в категорию поддержки внесли также сборная Англии и 22 представителя более низких по рангу лиг. В том числе, три из женского первенства.

Стоит ответить, что "святые" свой отказ аргументировали необходимостью получить публикацию пересмотренной версии уже имеющегося "Стандарта равенства Премьер-лиги", прежде чем делать новые надстройки над этой структурой.

Идеи были собраны, после чего представлены в виде единого "Кодекса разнообразия руководства Футбольной ассоциации". Данный документ является добровольным к подписанию, и был разработан в течение трех последних месяцев под руководством представителя ФА Пола Эллиота в сотрудничестве с представителями разных стран.

Ключевые нововведения — критерии для найма на руководящие должности. Согласно положения кодекса, необходимо обеспечить, чтобы 15% от числа новых сотрудников имели темный цвет кожи или принадлежали к азиатской диаспоре, или были лицами смешанного происхождения. При этом, устанавливается минимальный порог в 30% для лиц женского пола. Для тренерского состава мужских профессиональных клубов эти цифры иные: 25% лиц первой из вышеупомянутых категорий. Однако есть и "лазейка" — показатель снижается до 10%, если речь идет о найме старших тренеров.

Санджай Бхандари — генеральный директор антидискриминационной организации Kick It Out — проводивший консультации по поводу кодекса, заявил, что кодекс "показывает, что может случиться, когда футбол работает в команде", но подчеркнул, что работы в этом направлении находятся только на начальном этапе. "Мы будем стремиться обеспечить прозрачность отчетности, которая отслеживает, как футбол продвигается к нашим целям в ближайшие годы", — заявил он. "Мы знаем, что таланты распределяются равномерно, но возможности — нет. Нам необходимо исправить этот дисбаланс", — ключевой посыл работы его организации над данным проектом.

Успели высказаться по поводу свежего решения и сами игроки. Тайрон Мингс, защитник Астон Виллы и сборной Англии, заявил, что "кодекс принесет немедленную пользу таким игрокам, как он сам, которые надеялись перейти в администрацию после выхода на пенсию". Однако футболист тут же предостерег, что "скептицизм относительно планов темнокожих игроков будет вполне обоснованным". "Некоторые люди справедливо считают, что это не поможет нам в решении проблем, с которыми мы сталкивались исторически, но для меня и моих амбиций после футбола я вижу, насколько это будет полезно. Это еще не законченная статья, но она изменит ситуацию к лучшему", — с этим утверждением игрока сложно поспорить.

Данный документ, как видно из заявлений самих его составителей, является добровольный к участию, поэтому к его реализации отдельные клубы могут приступить, не дожидаясь окончательного формирования.