Англия

Количество положительных тестов на запрещенные препараты в кампании-2019/20 оказалось меньше, что в сезоне-2018/19.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги было обнаружено всего три случая, когда футболисты сдали положительные тесты на прием запрещенных препаратов. Об этом сообщает The Athletic.

Несмотря на это, британское антидопинговое агентство разрешило спортсменам продолжить выступления, поскольку было установлено, что они не нарушали никаких правил. Имена футболистов, проваливших допинг, не уточняются, но известны обнаруженные в их организмах вещества.

Одним из выявленных запрещенных препаратов стал метилфенидат, более известный как риталин. Данный стимулирующий препарат используется при лечении дефицита внимания и гиперактивности, но он находится в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства (WADA). При приеме он повышает выносливость и силу.

Другой футболист сдал положительный тест, по итогам которого у него выявили метилпреднизолон - кортикостероид, обычно используемый для лечения воспалительных и аллергических расстройств. Спортсменам же он помогает больше и интенсивнее тренироваться.

А вот выявленное вещество в организме третьего игрока не разглашается. Тем не менее, наказания ко всем троим не применялись, поскольку до этого они получили разрешение на терапевтическое использование запрещенных WADA препаратов.

Отметим, что проваленных тестов на допинг в прошлом сезоне стало значительно меньше. В кампании-2018/19 выявили 11 подобных случаев, а еще годом ранее — 8.