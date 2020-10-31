Англия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. В матче седьмого тура Премьер-лиги Бернли сойдется в домашнем противостоянии с Челси.

Суббота, 31 октября, 17:00. Терф Мур, Бернли. Главный арбитр — Дэвид Кут. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После шести туров Бернли по-прежнему не знает побед. Несмотря на то, что у подопечных Шона Дайча еще есть один матч в запасе, это не никак не отображается на их статусе аутсайдера и одного из главных претендентов на вылет по итогам текущего сезона.

При этом нельзя сказать, что календарь "бордовых" был простым: поражения от Лестера, Саутгемптона, Тоттенхэма — весьма закономерный результат, впрочем как и гостевая неудача в Ньюкасле. Однако в поединке с Вест Бромвичем болельщики ожидали чего-то большего, чем нулевая ничья. И ладно, если бы инициатива и контроль были бы полностью за игроками Бернли, но именно новичок высшего дивизиона выглядел на поле лучше и больше заслуживал победы. Стоит отметить, что с результативностью у "бордовых" полная беда: 3 забитых мяча — на данный момент худший показатель среди всех команд АПЛ наряду с Шеффилд Юнайтед. Только в активе "клинков" на один матч больше, чем у Бернли.

Что касается Челси, то тут всё очень неоднозначно. Победы над Брайтоном и Кристал Пэлас пока остаются единственными для "пенсионеров" в текущем сезоне, что справедливо можно считать провалом на фоне той впечатляющей трансферной кампании. Челси теряет очки в тех поединках, в которых попросту недолжен этого делать. И если поражение от Ливерпуля вполне стоило ожидать, то результативные ничьи с Вест Бромвичем и Саутгемптоном наглядно отобразили все существующие проблемы в обороне лондонского клуба.

С этим Лампард решил бороться давно напрашивавшимся способом. Речь идет об исключении из старта не только Кепы, но и Кристенсена. Пока три матча без датчанина — ноль пропущенных, хотя сейчас это и является скорее совпадением, чем закономерностью. Почему? Севилья не предложила ничего интересного в атаке, и поединок завершился нулевой ничьей; выездная встреча с Манчестер Юнайтед была крайне скучной на фоне усталости команд после Лиги чемпионов; разгром Краснодара неудивителен из-за тотальной разницы команд в классе.

Есть сомнения, что Бернли станет легкой прогулкой для Челси, ведь "бордовые" пропустили всего один мяч от Тоттенхэма в прошлом туре, а физические кондиции Челси будут не на самом высоком уровне после Лиги чемпионов. Несмотря на это, класс лондонского клуба должен сыграть ключевую роль, а рассчитывать Бернли на положительный результат вряд ли стоит.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,53, тогда как потенциальный успех Бернли оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Не сыграют: Корк, Ми, Бардсли — Гилмор.

Под вопросом: Питерс — Кепа.

прогноз 0:2

Никита Евтушенко, Football.ua