Украинец привлек внимание английских грандов после еврокубковых выступлений.
Анатолий Трубин, ФК Шахтер
30 октября 2020, 13:33
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин попал в сферу интересов Челси и Арсенала, сообщает издание Corriere dello Sport.
Юный украинец привлек внимание английских клубов благодаря своим выступлениям в матчах Лиги чемпионов против мадридского Реала и Интера. Также в услугах 19-летнего вратаря заинтересован немецкий Байер.
Действующий контракт Трубина с Шахтером рассчитан до июня 2024 года, при этом его зарплата составляет 5 тысяч евро в месяц.
В этом сезоне голкипер провел 7 поединков в футболке "горняков", пропустив 8 голов.
Ранее сообщалось, что Трубин стал лучшим игроком матча Шахтер — Интер по версии Whoscored.