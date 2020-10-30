Англия

Украинец привлек внимание английских грандов после еврокубковых выступлений.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин попал в сферу интересов Челси и Арсенала, сообщает издание Corriere dello Sport.

Юный украинец привлек внимание английских клубов благодаря своим выступлениям в матчах Лиги чемпионов против мадридского Реала и Интера. Также в услугах 19-летнего вратаря заинтересован немецкий Байер.

Действующий контракт Трубина с Шахтером рассчитан до июня 2024 года, при этом его зарплата составляет 5 тысяч евро в месяц.

В этом сезоне голкипер провел 7 поединков в футболке "горняков", пропустив 8 голов.

Ранее сообщалось, что Трубин стал лучшим игроком матча Шахтер — Интер по версии Whoscored.