Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч седьмого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. В матче седьмого тура Премьер-лиги Ливерпуль сойдется в домашнем противостоянии с Вест Хэмом.

Суббота, 31 октября, 19:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Ливерпуль сравнялся по набранным очкам с Эвертоном и теперь уступает лидирующую позицию лишь по дополнительным показателям. Кто бы мог подумать, что после впечатляющего и доминирующего прошлого сезона "красные" станут пропускать настолько много на старте новой кампании. В большинстве своем, это связано с систематическими травмами игроков обороны. Если ключевой голкипер Алиссон возвращается в обойму Ливерпуля, то вот к выбывшему Вирджилу Ван Дейку присоединился тот, кто должен был его заменить — Фабиньо.

Кадровые проблемы в линии обороны Ливерпуля ощущаются невооруженным глазом, хотя и до этого подопечные Юргена Клоппа пропускали довольно регулярно. Конечно, отрицательно на статистике мерсисайдцев отразились именно те пропущенные семь мячей в поединке с Астон Виллой, однако найти способ забить действующему чемпиону также сумели Эвертон, Лидс и даже Шеффилд Юнайтед, который реализовал неоднозначный пенальти в прошлом туре.

Казалось бы, далеко не лучшая игра в обороне подопечных Юргена Клоппа должна быть только на руку их будущему сопернику Вест Хэму, который после двух поражений на старте сезона (от Ньюкасла и Арсенала) выдал целый ряд успешных и местами сенсационных результатов. Где-то команде, откровенно говоря, везло, но где-то соперник попросту не мог подступиться к воротам коллектива Дэвида Мойеса, как это произошло против Ман Сити.

Разгром Вулверхэмптона и Лестера, невероятная ничья с Тоттенхэмом со счетом 3:3, а также ничейный результат в матче с Манчестер Сити уже не делают Вест Хэм таким уж явным аутсайдером предстоящего противостояния, однако лондонский клуб имеет хоть и одну потерю, но очень важную. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес подтвердил, что против Ливерпуля не сыграет лидер атаки его команды — Майкл Антонио. В шести матчах текущего сезона англичанин записал на свой счет три гола. Скорее всего, его заменит Себастьян Алле, который попытается перенести свою неплохую результативность из Кубка английской лиги (4 гола) в Премьер-лигу (1 гол).

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 6,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,50.

Не сыграют: Ван Дейк, Окслейд-Чемберлейн, Фабиньо — Антонио.

Под вопросом: Кейта, Матип, Тиаго, Цимикас — ...

прогноз 2:1

Никита Евтушенко, Football.ua