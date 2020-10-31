Англия

18-летний нападающий сербского Партизана обойдется "горожанам" в 8 млн евро.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицо Романо, английскому Манчестер Сити удалось обойти принципиальных соперников из Манчестер Юнайтед в борьбе за юного нападающего сербского Партизана Филипа Стевановича.

По информации источника, "горожане" и "гробари" сошлись в вопросе сделки на сумме 8 млн евро с уже включенными в нее дополнительными бонусами.

Филип Стеванович — 18-летний сербский футболист, способный закрыть позиции во всей ширине атакующей линии. С момента начала текущего сезона, он провел 15 поединков за Партизан, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Однако привлек внимание английских грандов игрок еще в прошлом сезоне, когда за 35 матчей в составе "гробарей" сумел оформить 12 результативных действий (9+3).

В ближайшее время ожидается официальная информация о прибытии игрока на Этихад.