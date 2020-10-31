Англия

"Горожане" победили на выезде со счетом 1:0.

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал выездную победу над Шеффилд Юнайтед. Единственный гол на 28-й минуте поединка забил защитник Кайл Уокер.

Украинский защитник Александр Зинченко на поле не выходил и провел весь матч на скамейке запасных.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 0:1

Гол: Уокер, 28.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл – Башем, Иган, Стивенс – Болдок, Берге, Ампаду (Норвуд, 65), Осборн (Ландстрем, 55), Лоу (Макголдрик, 81) – Макберни, Брюстер.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Рубен Диаш, Лапорт, Жоау Канселу – Бернарду Силва, Родри, де Брюйне – Марез (Гюндоган, 85), Стерлинг, Ферран Торрес (Фоден, 81).