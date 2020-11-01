Англия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч седьмого тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и лондонским Арсеналом.

Вышедший в основе Манчестер Юнайтед на матч против РБ Лейпцига Неманья Матич начнет поединок против лондонского Арсенала на скамейке запасных. Его место на поле займет Скотт Мактоминей. Кроме того, в основу "красных дьяволов" вернулись Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей, Погба — Фернандеш — Гринвуд, Рашфорд

Запасные: Хендерсон, Уильямс, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Беек, Кавани

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Эльнени, Партей, Сака — Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Рунарссон, Мустафи, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Джака, Пепе, Нкетиа

Матч Манчестер Юнайтед — Арсенал начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.