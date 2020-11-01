Англия

Гол Пьера-Эмерика Обамеянга принес "канонирам" победу над манкунианцами (1:0).

В центральном матче седьмого тура встречались Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал. Команды начали поединок в сдержанной манере. Они по очереди владел мячом, но не продвигались к воротам друг друга. Со временем гости завладели игровым преимуществом, полностью забрав мяч себе. "Канониры" заработали несколько угловых подряд, но их подачи не привели к ударам по воротам. Далее лондонцы продолжали много владеть мячом, но и позиционные атаки не приносили никакой пользы.

В одном из эпизодов Обамеянг откликнулся на прострел Бельерина во вратарскую площадь, но не смог его замкнуть, не дотянувшись до мяча. Вскоре после этого хозяева успокоили игру, уведя ее со своей половины поля. Сперва у них ничего не получалось впереди, а затем им удалось создать опасный момент. Рашфорд вырезал классный пас в штрафную на Гринвуда, который пробил в касание, а Лено отразил удар Мейсона. Практически сразу же после этого Арсенал снова перебрался на чужую половину поля и заработал еще несколько стандартов. В одном из случае Виллиан нанес прямой удар со штрафного – Погба принял мяч на себя.

Подопечные Микеля Артеты много владели мячом на чужой половине поля, атакуя большими силами, однако не могли вскрыть оборону соперника. Не помогали создать опасный момент и забросы в штрафную площадь. В завершении одной из атак у Ляказетта была блестящая возможность забить после паса Обамеянга, но Александр не попал по мячу. Через несколько минут Виллиан был наиболее близок к забитому голу. Бразилец обыгрался с Обамеянгом и пробил по воротам, каркас которых принял мяч на себя. До завершения первого тайма гости больше не угрожали воротам Де Хеа, как не угрожали и манкунианцы. Таким образом, команды отправились на перерыв без забитых голов, не впечатлив своей игрой.

В дебюте второй половины встречи "красные дьяволы" преобразились, завладев игровым и территориальным преимуществом. Они рассчитывали забить быстры гол, но вместо этого едва не пропустили. У Обамеянга был отличный шанс забить после паса Ляказетта, однако Пьер-Эмерик не попал по воротам. Через несколько минут хозяева ответили на это своим опасным моментов — Магуайр пробил рядом со штангой после подачи со штрафного. Еще через несколько минуты Партей попытал счастье мощным ударом по воротам издали, но он не стал проблемой для Де Хеа.

Со временем лондонцы снова забрали мяч под свой контроль, но теперь не торопились атаковать. Они довольствовались перекатывания мяча на своей половине поля. Затем они все же перебрались на чужую, что вскоре привело к забитому голу. Бельерин был сбит Погба в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Впоследствии Обамеянг уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 0:1. Поведя в счете, подопечные Артеты опустились на свою половину поля, перейдя на игру вторым номером.

Манкунианцы могли сравнять счет благодаря опасному штрафному, но его подача ни к чему не привела. Солскьяер выпустил на поле Кавани и ван де Беека, который должны были привнести в игру команды что-то новое. Однако их появление практически ни на что не повлияло. Исключением стал эпизод с участием нидерланда. Эльнени срезал мяч в голову Лено после прострела Донни, после чего тот угодил в штангу. Минутой ранее Матич упал в штрафной в борьбе с Габриэлем и требовал назначения пенальти, но в данном эпизоде защитник сыграл чисто.

До окончания поединка "красные дьяволы" отчаянно пытались спастись атакуя большими силами. Сделать это им в итоге так и не удалось. Лондонцы достаточно уверенно довели матч до логического завершения, одержав победу в принципиальном поединке. "Канониры" одолели Манчестер Юнайтед на выезде в рамках АПЛ впервые за 14 лет.

В восьмом туре Манчестер Юнайтед отправится в гости к ливерпульскому Эвертону, а Арсенал примет бирмингемскую Астон Виллу.

Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1

Гол: Обамеянг, 69 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред (Матич, 62), Мактоминей, Погба — Фернандеш (ван де Беек, 75) — Гринвуд (Кавани, 75), Рашфорд

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Эльнени, Партей, Сака — Виллиан (Мэйтленд-Найлз, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87)

Предупреждения: Фред, Гринвуд, Кавани — Холдинг, Габриэль, Обамеянг