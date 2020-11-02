Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
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02 ноября 2020, 08:21
В рамках поединка седьмого тура английской Премьер-лиги Саутгемптон в перестрелке сумел обыграть Астон Виллу.
Победа позволила "святым" подняться на четвертую строчку, а "вилланы" опустились на седьмую.
Астон Вилла – Саутгемптон 3:4
Голы: Вестергор, 20, Уорд-Праус, 33, 45, Ингз, 58 – Мингз, 62, Уоткинс, 90+3 (пенальти), Грилиш, 90+7.
Астон Вилла: Мартинес – Кэш (Аль-Мухаммади, 67), Конса, Мингс, Таргетт – Макгинн, Дуглас Луис – Траоре (Трезеге, 29), Баркли, Грилиш – Уоткинс.
Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Вестергор, Бертран (Диалло, 79) – Армстронг, Ромеу, Уорд-Праус, Уолкотт – Ингз (Лонг, 85), Адамс.
Предупреждения: Кэш – Уорд-Праус, Диалло.