Клуб поддерживает своего легендарного игрока.
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02 ноября 2020, 11:45
Официальный сайт Манчестер Юнайтед опубликовал заявление, в котором выразил поддержку сэру Бобби Чарльтону, которому поставили диагноз деменция.
"Все в Манчестер Юнайтед опечалены тем, что эта ужасная болезнь поразила Сэра Бобби Чарльтона, и мы продолжаем выражать свою любовь и поддержку сэру Бобби и его семье", — говорится в официальном заявлении клуба.
Напомним, сэр Бобби занимает второе место в списке самых выдающихся игроков за Юнайтед — он лидировал в 758 играх, прежде чем его обогнал Райан Гиггз в 2008 году.
Ранее от подобного заболевания умер родной брат — Джек Чарльтон, а также один из партнеров по триумфальному составу сборной — Нобби Стайлз.