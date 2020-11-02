Англия

Клуб поддерживает своего легендарного игрока.

Официальный сайт Манчестер Юнайтед опубликовал заявление, в котором выразил поддержку сэру Бобби Чарльтону, которому поставили диагноз деменция.

"Все в Манчестер Юнайтед опечалены тем, что эта ужасная болезнь поразила Сэра Бобби Чарльтона, и мы продолжаем выражать свою любовь и поддержку сэру Бобби и его семье", — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, сэр Бобби занимает второе место в списке самых выдающихся игроков за Юнайтед — он лидировал в 758 играх, прежде чем его обогнал Райан Гиггз в 2008 году.

Ранее от подобного заболевания умер родной брат — Джек Чарльтон, а также один из партнеров по триумфальному составу сборной — Нобби Стайлз.