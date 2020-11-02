Англия

Легендарный английский футболист получил неутешительный диагноз.

Как сообщает BBC, триумфатору чемпионата мира-1966, бронзовому призеру чемпионата Европы-1968 в составе сборной Англии, а также обладателю "Золотого мяча"-1966, по результатам медицинских исследований был вынесен тревожный диагноз — деменция.

Данная новость появилась в информационном поле вслед за сообщением о смерти его старшего брата Джека в июле этого года, а также одного из партнеров по триумфальному составу сборной — Нобби Стайлза в прошлую пятницу. У обоих была диагностировано аналогичное заболевание.

Деменция (лат. dementia "безумие") — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

83-летний сэр Бобби Чарльтон в составе Манчестер Юнайтед сумел выиграть три чемпионских титула, Кубок европейский чемпионов и Кубок Англии за 17 лет, проведенных за клуб.

Свои пожелания выздоровления выразили представители "красных дьяволов", в частности — нападающий Маркус Рашфорд в своем Instagram-аккаунте: "У меня есть фотография вместе с этим человеком в детстве. Я был в восторге. Я до сих пор живу, когда вижу тебя. Этот мужчина с самого первого дня был тем, кем я хотел быть. Добрым, профессиональным, заботливым, талантливым", — поделился переживаниями игрок.

Жена сэра Бобби, леди Норма Чарльтон, выразила надежду, что информация о диагнозе ее мужа, о котором впервые сообщил Telegraph, может помочь другим.

"Все в Манчестер Юнайтед тем, что эта ужасная болезнь поразила сэра Бобби Чарльтона, и мы продолжаем выражать свою любовь и поддержку сэру Бобби и его семье", — не остался в стороне и сам клуб, опубликовав соответствующее заявление.

Сэр Бобби Чарльтон присоединился к Манчестер Юнайтед в 1953-м году, и за период выступления в клубе забил 249 голов в 758-и матчах — рекорд, который лишь в 2008-м году сумел превзойти Райан Гиггз, после чего сделал это в 2017-м и Уэйн Руни. Последний из вышеперечисленных еще и "сбил" достижение Чарльтона по голам за национальную команду, оформив гол в матче против Швейцарии в 2015-м году.

Тогда еще 20-летний сэр Бобби сумел выжить в трагичной авиакатастрофе самолета с игроками Манчестер Юнайтед в Мюнхене 1958-го года, где погибли 23 человека, в том числе — восемь "красных дьяволов".

В 2016-м году одна Южная трибуна стадиона Олд Траффорд была переименована в его честь.

Деменция в футболе — не редкость. Сэр Бобби Чарльтон стал пятым членом сборной Англии образца триумфального 1966-го года, у которого диагностировали данное заболевание: помимо его брата Джека и Нобби Стайлза, диагноз был поставлен Мартину Петерсу и Рэю Уилсону, которые погибли в 2019-м и 2018-м годах соответственно.

Университет Глазго провел исследование, которое показало, что профессиональные футболисты умирают от деменции в 3,5 раза чаще, чем люди того же возраста, но не связанные с профессиональными занятиями футболом.

Ближайший матч Манчестер Юнайтед пройдет в ближайший четверг, 5 ноября, в рамках Лиги Европы УЕФА в гостях у турецкого Истанбул Башакшехир.