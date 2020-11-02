Англия

Испанец ожидает очередного "локдауна" в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал ухудшение ситуации с коронавирусом и вероятный повторный "локдаун" в АПЛ.

"Это сложно. Я знаю, что решение принимает премьер-министр, потому что ситуация ухудшается. Это произошло в Испании, Германии и Франции. Повсюду. Так что вирус все еще существует. Люди говорят, что он сильнее. Я думаю, что мир футбола не может быть исключением в том, что происходит в обществе.

Так что, если нам нужно играть, мы будем играть. Но мы не хотим отличаться от остального общества, когда им приходится закрывать рестораны или что-то еще.

Это положение, в которое я не вовлечен. Я хочу быть в безопасности. Я хочу сохранить здоровье для себя, для своей семьи, моих друзей, для всей Англии, всей Великобритании. Но, честно говоря, я не знаю", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее испанский специалист заявил, что его команда еще не гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.