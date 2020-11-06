Англия

Наставник Эвертона провел пресс-конференцию перед игрой в рамках восьмого тура АПЛ.

Субботнюю программу поединков в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги откроет противостояние между Эвертоном и Манчестер Юнайтед. За день до игры состоялась традиционная пресс-конференция, на которой итальянский наставник "ирисок" Карло Анчелотти поведал о текущем состоянии своих ключевых исполнителей.

Как сообщает ресурс Liverpool Echo со ссылкой на слова наставника Эвертона, колумбийский полузащитник Хамес Родригес успешно провел тренировку накануне игры, поэтому с большой долей уверенности можно ожидать его в стартовом составе в игре против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что на прошлых выходных "синие" потерпели поражение от Ньюкасл Юнайтед (1:2), а 29-летний футболист впервые пропустил поединок своей команды с момента трансфера на Британские острова.

Стоит также упомянуть, что колумбийца и Манчестер Юнайтед связывают так и не дошедшие до логического завершения переговоры о трансфере. "Красные дьяволы" были на грани подписания футболиста из португальского Порту, однако Хамес выбрал Монако, аргументировав свое решение желанием "поехать на чемпионат мира, провести отличный турнир, забить голы, достичь хорошего уровня, а затем сыграть за большой клуб", перед этим ярко показав себя в более скромной команде и чемпионате.

Карло Анчелотти на своей пресс-конференции также упомянул, что у полузащитника Фабиана Делфа есть "небольшая проблема", и он пропустит несколько ближайших дней. Наставник также упомянул о потере бразильца Ришарлисона в результате дисквалификации, подметив печальную статистику выступлений его команды, когда футболиста нет на поле: "Ришарлисон — действительно важный игрок для нас, но мы должны сломать эту тенденцию".

"Важно, что Хамес, Коулман, Динь и Холгейт вернулись — мы можем рассчитывать на хорошую обойму в предстоящей игре", — подвел итог кадровой ситуации в команде наставник.

Предстоящего соперника Анчелотти оценивает, как достаточно опасного: "Играть с Юнайтед никогда не просто, потому что это сильная команда с опытом и качественными футболистами. Это правда, что у них были взлеты и падения, но в некоторых играх они действительно были в порядке. Мы должны ожидать команду с сильной мотивацией".

"Для нас это будет отличная возможность забыть эти два поражения и остаться на вершине таблицы. Это сложно, потому что Манчестер Юнайтед — сильная команда, но мы хотим воспользоваться этой возможностью", — главный тренер Эвертона настроен на достижение максимального результата в тяжелой игре.

Некоторое время назад в английской прессе появилась информация о психологических проблемах голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда, слухи о которых пришлось опровергать уже самому Анчелотти: "У меня нет информации об этом. Я разговаривал с ним каждый день на этой неделе. Мы смеемся, мы работаем вместе. Он знает, что делать завтра. Он — в старте, определенно".

"Он хороший парень. Я не хочу менять его менталитет или характер. Иногда он делает ошибки, потому что слишком много думает. Ему нужно больше использовать свои инстинкты, которые действительно хороши. Когда он играет на реакцию, он на высоте. Но он все еще молодой вратарь", — выразил уверенность в своем подопечном итальянец.

Поединок на Гудисон Парк начнется в 14:30 по киевскому времени.