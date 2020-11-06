Англия

Немецкий наставник Ливерпуля поделился ожиданиями от главного поединка уик-энда АПЛ.

Грядущий футбольный уик-энд ознаменуется для английской Премьер-лиги знаковым противостоянием между экс-чемпионом и действующим обладателем трофея. В рамках восьмого тура Манчестер Сити будет на своем поле принимать Ливерпуль. Наставник "красных", немецкий специалист Юрген Клопп", дал традиционное интервью перед предстоящей битвой на Этихаде.

"Ливерпуль столкнется с самой сложной игрой в мире футбола, — с подобного громогласного заявления начал Клопп свой ответ, как сообщает The Guardian, — Важно, чтобы у нас был собственный план, и мы думали не только об их плане, чтобы мы были смелыми и играли в футбол изо всех сил, и тогда у нас будет шанс".

"Я думаю, что это очень сложная игра для обеих команд, потому что обе хотят выступить на высоком уровне. В этом сезоне так много всего изменилось, что ничто не может сравниться с прошлым годом. Все по-другому. Нам просто нужно осознать, что мы переживаем очень тяжелые времена, даем играть самым сильным игрокам и показываем в лучший из возможных футболов, на который только способны".

Манчестер Сити еще не удавалось в новом сезоне связать победами два рядом стоящих в календаре поединка АПЛ, в результате чего команда Хосепа Гвардиолы занимает лишь десятую позицию в турнирной таблице, отставая от идущего первым Ливерпуля на 5 очков. При этом, у "горожан" есть игра в запасе.

"Красные" сумели добиться пяти побед кряду после травмы ключевого центрального защитника — нидерландца Вирджила Ван Дейка.

Игра на поле Этихад Стэдиум пройдет в воскресенье, 8 ноября. Начало в 18:30 по киевскому времени.