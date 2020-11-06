Англия

"Святые" отправили в ворота соперников по голу в каждом из таймов.

Перед началом восьмого тура английской Премьер-лиги, Саутгемптон находился на пятой строчке в турнирной таблице, однако мог спокойно обойти каждую из вышестоящих команд и сравняться с Ливерпулем, если бы на своем поле в поздний пятничный вечер обыграл Ньюкасл Юнайтед.

Подопечные Ральфа Хазенхюттля начали выполнять поставленные перед ними задачи уже на 7 минуте, когда нападающий Че Адамс в одно касание завершил прострел с правого фланга штрафной от Тео Волкота.

Первый тайм полностью отошел к хозяевам, которые блокировали атаки соперников мелким фолом в отдалении от пределов собственной штрафной.

После перерыва установившееся преимущество "святых" только укреплялось, чему результатом стал точный удар Стюарта Армстронга на 82-й минуте, после удачно проведенной борьбы за мяч у центрального входа в чужую штрафную.

Саутгемптон — Ньюкасл 2:0

Голы: Адамс, 7, Армстронг, 82

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Стивенс — Уокер-Питерс, Уорд-Праус, Ромеу, Дженепо — Уолкотт, Адамс, Армстронг.

Ньюкасл: Дарлоу — Мерфи, Шер, Лассельс, Фернандес, Льюис — Лонгстафф, Хендрик, Альмирон — Уилсон, Сен-Максимен.

Предупреждение: Ромеу — Фернандес, Лонгстафф