Англия

Команда Андрея Ярмоленко забила в концовке игры.

В рамках восьмого раунда АПЛ Вест Хэм дома минимально обыграл Фулхэм (1:0).

Первая половина игры протекала под диктовку "хаммерс". Хороший момент был на первых минутах у Масуаку, но отлично сыграл Ареола, потащив плотный удар у левой штанги. Уже через минуту Крессвелл мог забить, но снова на высоте был Ареола. Первый тайм — кошмар для защитной линии Фулхэма.

Во втором тайме Вест Хэм также не сбавлял оборотов. Дэвид Мойес, вместо подсевших Форнальса и Боуена, выпустил на поле новичка Бенрахма и Лансини. На 89-й минуте Бенрахма, казалось, станет героем поединка, однако его коварный удар в левый верхний угол героический вытянул Ареола. На 90+1 минуте Вест Хэм счет открыл. Соучек принял мяч от Бенрахма, и точно отправил того в правый угол. Ареола ничего не смог сделать в этом моменте, 1:0.

На 90+8 минуте Адемола Лукман получил шанс заработать один пункт для своей команды — пенальти. Молодой вингер решил пробить паненкой, однако сделал это так слабо, что Фабьянски успел встать и забрать мяч.

После этого противостояния Вест Хэм поднялся на 11-е место, а Фулхэм остается на 17-м.

Вест Хэм — Фулхэм 1:0

Гол: Соучек, 90+1

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Бальбуена, Огбонна (Диоп, 63), Крессвелл, Масуаку — Боуэн (Лансини, 72), Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 72) — Алле.

Фулхэм: Ареола — Робинсон, Адарабиойо, Андерсен, Айна — Г. Рид, Замбо Ангисса — Лукман (Кавалейру, 90+4), Кирни, Б. Рид (Лофтус-Чик, 83), Митрович.

Предупреждения: Огбонна, Митрович, Лофтус-Чик, Диоп.

На 90+8 минуте Лукман (Фулхэм) не реализовал пенальти (вратарь).