Англия

Итальянский наставник Эвертона расставил акценты после неудачного выступления его команды в игре против Манчестер Юнайтед (1:3).

Восьмой тур английской Премьер-лиги ознаменовался для Эвертона четвертой потерей очков кряду, при трех последних поражениях, в матче против команды, которая на старте сезона нижней части турнирной таблицы (1:3). Итальянского главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти не мог обрадовать факт набора лишь одного балла после октябрьского перерыва на матчи национальных сборных, поэтому на послематчевом интервью он выглядел утомленным и раздосадованным.

"К сожалению, наступил не лучший период, у нас уже три поражения кряду и много проблем в виде травмированных и дисквалифицированных футболистов, — констатировал наставник, — Надеюсь, после перерыва в сборной мы вернемся в другой форме".

Хозяева вышли вперед благодаря точному удару вышедшего впервые в этом сезоне АПЛ в стартовом составе бразильца Бернарда на 19-й минуте, но, по мнению Анчелотти, проблема состояла в том, "что после того, как мы забили, мы не смогли хорошо защищаться. Мы не были компактны и дали соперникам возможность играть между линиями. Они легко забили два мяча и воспользовались преимуществом. После этого было сложнее".

"Если бы мы могли сыграть первую половину так, как мы играли вторую, у нас мог бы быть другой результат, но на деле было иначе. С мячом мы играли неплохо, а во втором тайме играли качественно, с рвением, и контролировали происходящее на поле, но этого было недостаточно", — констатировал специалист.

"Мы провалились во второй половине первого тайма. Перед игрой говорили, что нужно лучше защищаться, но на поле этого не показали. Это коллективная ошибка. Вполне очевидная проблема, но мы должны ее решить. Мы были медленными в обороне, дав им слишком много возможностей. В этом плане мы должны улучшаться, если мы хотим добиться большего".

"Это проблема не только защитников. В прошлом периоде мы пропустили слишком много мячей — это непозволительно. Для того, чтобы побеждать в играх, вам нужно как можно чаще играть на "ноль". Очевидно, что вы не можете забивать три или четыре гола в каждой игре", — сделал логическое заключение Анчелотти.

Последний раз в своей карьере итальянский наставник уступал в трех матчах кряду еще в бытности у руля итальянского Милана в ноябре 2006 года, поэтому текущая ситуация для него — "неизведанная территория". Впрочем, Карло не унывает: "Я знаю, как справляться с трудностями. В каждом новом футбольном году управлять командой сложно, но настал тот момент, когда мы должны справляться с переступить через себя для того, чтобы начать свой путь заново. Сезон еще не закончен. Надеюсь, что после перерыва между сборными мы вернемся к нам без травм".

Для Эвертона первым матчем после международной паузы станет гостевая игра с Фулхэмом (21 ноября).