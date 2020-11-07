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Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Бернард, 19 — Фернандеш, 25, 32, Кавани, 90+5

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Кин, Динь — Дукуре, Аллан, Сигурдссон (Ивоби, 66) — Родригес (Тосун, 80), Калверт-Льюин, Бернард

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Туанзебе, 67) — Мактоминей, Фред — Мата (Погба, 82), Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль (Кавани, 82)

Предупреждения: Холгейт, Аллан, Тосун, Дукуре — Фернандеш, Фред

 