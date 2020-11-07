Дубль Бруну Фернандеша и гол Эдинсона Кавани принесли "красным дьяволам" победу над Эвертоном (3:1).
манчестер юнайтед обыграл эвертон, getty images
07 ноября 2020, 16:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Бернард, 19 — Фернандеш, 25, 32, Кавани, 90+5
Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Кин, Динь — Дукуре, Аллан, Сигурдссон (Ивоби, 66) — Родригес (Тосун, 80), Калверт-Льюин, Бернард
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Туанзебе, 67) — Мактоминей, Фред — Мата (Погба, 82), Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль (Кавани, 82)
Предупреждения: Холгейт, Аллан, Тосун, Дукуре — Фернандеш, Фред