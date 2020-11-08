Англия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч восьмого тура АПЛ между Манчестер Сити и Ливерпулем.

Главный тренер Манчестер Сити оставил Александра Зинченко на скамейке запасных в центральном матче тура против Ливерпуля. На левом фланге обороны "горожан" сыграет Жоау Канселу.

Юрген Клопп решил максимально насытить атакующую линию "красных", одновременно выпустив с первых минут Диогу Жоту, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохаммеда Салаха.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Торрес, Габриэль Жезус, Стерлинг

Запасные: Стеффен, Стоунз, Аке, Зинченко, Гарсия, Силва, Фоден

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум — Жота, Фирмино, Мане — Салах

Запасные: Адриан, Филлипс, Милнер, Кейта, Джонс, Шакири, Ориги

Матч Манчестер Сити — Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.