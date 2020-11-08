Подопечные Дина Смита уверенно обыграли "канониров" на поле соперника (3:0).
радость игроков астон виллы, getty images
08 ноября 2020, 23:10
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Арсенал — Астон Вилла 0:3
Голы: Сака, 25 (в свои ворота), Уоткинс, 72, 75
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Партей (Себальос, 46), Эльнени, Сака — Виллиан (Пепе, 65), Ляказетт (Нкетиа, 65), Обамеянг
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис — Трезеге (Эль-Гази, 88), Баркли, Грилиш — Уоткинс