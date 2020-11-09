Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Исключением из правил не стал и минувший, в течение которого лидер турнирной таблицы трижды успел поменяться.

Так, Манчестер Юнайтед продлил серию поражений Эвертона, Лестер возглавил таблицу благодаря непростой победе над Вулверхэмтоном, Манчестер Сити и Ливерпуль согласились на ничью, а Астон Вилла совершила еще одну сенсацию и разгромила в гостях Арсенал. Подробнее об этих матчах читайте в наших итогах.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 8-Й ТУР

Солскьяер заставил забыть о своем увольнении. Пока крайней мере, пока...

Представить страшно, насколько сильное давление оказывалось на Оле-Гуннара Солскьяера после домашнего поражения от Арсенала в Премьер-лиге и неожиданной неудачи с Истанбулом в Лиге чемпионов. В прессе появлялись слухи о возможном увольнении норвежца с поста главного тренера и переговорах руководства Манчестер Юнайтед с бывшим наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино. В списке рассматриваемых кандидатов даже оказался Юлиан Нагельсманн, Лейпциг которого незадолго до этого был разбит "красными дьяволами" на Олд Траффорд.

Положение Солскьяера в МЮ неоднократно оказывалось в подвешенном состоянии, но специалисту всегда удавалось выйти сухим из воды. Обрадуются или расстроятся фанаты манкунианцев, но этот случай не является исключением. Успешно стартовавший в новом сезоне Эвертон продлил свою серию поражений до трех матчей, без шансов уступив Манчестер Юнайтед на Гудисон Парк.

Причина неудач "ирисок" не изменилась и предельно ясна. Пусть гол Бернарда, ставший единственным в ворота МЮ в этом матче, не вводит вас в заблуждение. Позже бразилец был малозаметен на поле, а вот отсутствие Ришарлисона и неоптимальные кондиции Хамеса Родригеса из-за недавних травм — это то, что делает сегодняшний Эвертон столь посредственным и неполноценным. Несмотря на отданную результативную передачу, обезоруженным в такой ситуации также оказывается Калверт-Льюин. Англичанин не из того разряда форвардов, которые способны собственноручно создавать себе моменты. Он нуждается в том, чтобы его постоянно снабжали мячами, но подавляющее большинство длинных передач Хамеса в штрафную МЮ ничем опасным не завершалось.

Ставка Карло Анчелотти на верховую борьбу сработала лишь единожды, но в целом победителем таких единоборств всегда оказывался Гарри Магуайр. Из-за недостатка ударов у "ирисок" по воротам соперника (один в створ за весь матч), Манчестер Юнайтед было грех не выйти победителем из данного противостояния. Помимо дубля Бруну Фернандеша, свой дебютный гол в футболке "красных дьяволов" забил Эдинсон Кавани, которому португалец буквально на блюдечке преподнес идеальный момент.

Приятные флешбэки. Лестер снова на вершине, несмотря на травмы

Успешный старт Лестера в текущем сезоне чемпионата Англии сменился на стремительный спад, когда ввиду напряженного календаря один за одним начали травмироваться важные футболисты основного состава, включая Кастаня, Ндиди, Перейру, Амарти и Сеюнджю. Однако, несмотря на неудачи в матчах с Вест Хэмом и Астон Виллой, тренерскому штабу "лис" удалось найти выход из сложившейся ситуации и добиться успеха как в Лиге Европы, так и во внутреннем первенстве. Выше уже упоминалось, что за восьмой тур лидер турнирной таблицы успел смениться аж три раза, но пока всё остановилось в пользу Лестера.

Наверное, именно тот "сказочный" чемпионский сезон заставляет многих любителей английского футбол по-прежнему симпатизировать "лисам". И пусть сегодня Лестер представляет собой уже далеко не аутсайдера АПЛ, а участника еврокубков и серьезную угрозу для любой команды английского первенства, тот триумф в 2016 году — уникальный случай для всего мирового футбола. И вот, благодаря минимальной победе в упорном противостоянии с Вулверхэмптоном и потере очков от Ливерпуля, Лестер оказался на вершине таблицы. Больше удивляет то, что как в случае с мерсисайдцами, так в случае с "лисами", травмы оказываются не помехой для достижения таких результатов, пусть и краткосрочных. Прогнозировать, что ожидает нас дальше, просто невозможно.

Если говорить о самом матче, то любителей динамичного и фееричного футбола ход его событий, скорее всего, заставит скучать. Как и ожидалось, Вулверхэмптон в первом тайме выберет более осторожную тактику и попытается сохранить свои ворота в неприкосновенности, а после перерыва постарается физически переиграть соперника. Такой подход неоднократно приносил "волкам" результат, но реализованный пенальти в исполнении Джейми Варди уже на 15-й минуте явно не входил в планы тренерского штаба Нуну Санту.

Похоже, задачи переходить в атакующую фазу в первом тайме у Вулверхэмптона вообще не стояло, о чем свидетельствует единственный удар во воротам Лестера до перерыва. Сейв Патрисиу в моменте со вторым назначенным пенальти пошел на пользу лишь персональным статистическим показателям португальского голкипера, ведь "волки" так и не смогли вернуть равновесие в счете во второй половине встречи. Оборона команды Санту заслуживает похвалы, но вот реализация продолжает хромать, особенно в матчах с такими крепкими оппонентами, как Лестер.

Манчестер Сити и Ливерпуль не стали рисковать и разошлись миром

Похоже, нужно уже привыкать, что в текущем сезоне Премьер-лиги громкая вывеска является лишь громкой вывеской, высокие ожидания от которой запросто могут не оправдаться. Так произошло с матчем шестого тура между Манчестер Юнайтед и Челси. То же самое можно сказать и о минувшем противостоянии Манчестер Сити и Ливерпуля, ставшим за последние годы довольно принципиальным за счет очной борьбы за золотые медали чемпионата.

Начало поединка всегда становится серьезным испытанием для соперников подопечных Юргена Клоппа. Зная проблемы своей команды в центре обороны, где расположилась ненадежная связка Матип-Гомес, немецкий специалист попытался как можно быстрее решить исход встречи. Серьезное давление со стороны Ливерпуля на первых минутах вынудило Кайла Уокера сбить быстроногого Садио Мане в собственной штрафной, после чего судья указал на "точку". Салаху удалось реализовать пенальти, но это оказалось минимумом из того, что планировал Клопп, и максимумом из того, что Манчестер Сити пропустил.

Пережив штурм с "небольшими потерями", подопечные Хосепа Гвардиолы сумели выровнять ход поединка. Без Ван Дейка центр обороны Ливерпуля — настоящий подарок для команд, имеющих в своем распоряжении быстрых футболистов, но незамеченным не остается факт того, что Манчестер Сити в этом сезоне АПЛ редко забивает больше одного гола за матч. Встреча с Ливерпулем не стала исключением. Да, Жезусу удалось сравнять счет, но в то же время бразилец упустил и более перспективный момент. Вдобавок, Де Брюйне не реализовал пенальти, Стерлинг продолжает систематически разочаровывать.

Во втором тайме существенных попыток как-то повлиять на конечный результат мы не увидели. Манчестер Сити и Ливерпуль вольно или невольно решили разойтись миром, за что "красные" заплатили своей лидирующей позицией. Не сказать, что это критично, но, со стороны зрителя, я бы предпочел посмотреть матч условного Лидса или Астон Виллы, чем такой поединок топ-клубов. Коронавирус и сильная загруженность команд дает о себе знать, но с этим ничего не поделаешь.

Арсенал — главное разочарование тура, а Астон Виллу нельзя списывать со счетов

После поражений от Лидса и Саутгемптона многие успели записать Астон Виллу в касту тех коллективов, которые не смогут прыгнуть выше своей головы. Действительно, против "павлинов" в обороне команды Дина Смита творился настоящий беспорядок, но вот удары "святых" в прошлом туре, завершившиеся взятиями ворот Мартинеса, были выполнены практически идеально. Большие ожидания от той или иной команды после удачного выступления в отдельном матче — главная проблема нынешней кампании АПЛ. Несмотря на ту громкую победу над Ливерпулем со счетом 7:2, от Астон Виллы никто не ждал разгрома Арсенала на Эмирейтс. Так же и от Арсенала, обыгравшего в прошлом туре МЮ, никто не ждал такого тотального провала с Астон Виллой, который в итоге произошел.

К Микелю Артете и его тренерскому штабу появилось множество вопросов после поединка со "львами". Еще можно понять, почему против топ-клубов делается ставка на более осторожную игру со схемой в три центральных защитника, но с Астон Виллой, проблемы в обороне которой наглядно продемонстрировал Лидс Юнайтед, выглядит каким-то нонсенсом. Первая минута — уже Арсенал пропускает, когда вся команда находится в эпицентре событий. Пусть гол и отменили из-за офсайда, но неужели это не стало звоночком для тренерского штаба "канониров"?

Не работало у Арсенала всё: начиная прессингом, заканчивая банальной подстраховкой одноклубника, который оставил своего игрока в одиночестве. Из таких моментов состояла вся игра Арсенала, а итоговый счет в пользу Астон Виллы мог быть еще более разгромным, чем 3:0. Вишенка на торте — это "суперфинт" Кирана Тирни. Шотландец зачастую является одним из лучших в лондонском клубе, но его перформанс — наглядная демонстрация всего того увиденного недоразумения в исполнении Арсенала. Еще вопрос, стал ли переход в Астон Виллу шагом назад для Эмильяно Мартинеса, учитывая нынешнюю игру обеих команд.

Что касается атаки, то фланги как не работали, так и продолжают не работать. Такое ощущение, что Артета выбирает схему 3-4-3 (5-2-3) только для того, чтобы разместить на поле одновременно и Обамеянга, и Букайо Сака. При перегрузе левого фланга габонец остается незаметным, а при обороне Сака ненадежен, потому что просто не является защитником. Кроме того, пока Виллиан проваливает очередной поединок, на скамейке просиживает 80-миллионный Николя Пепе, который хотя бы в Лиге Европы результативные действия "собирает" из матча в матч. Стоит снова упоминать, что Арсенал катастрофически мало создает моментов у ворот соперников? По ударам и голам лондонский клуб занимает 15-е место среди всех команд АПЛ. Игрокам Астон Виллы и стараться для победы не пришлось, ведь соперник все сделал за них.

Одной строкой:

Брайтон не реализовал моменты с Бернли. Атакующая игра "чаек" оставляет после себя приятные впечатления, но побеждать в матчах невозможно без голов. Бернли, забив всего трижды со старта сезона, готов хоть каждый свой матч завершать нулевой ничьей. С Брайтоном добиться этого результата удалось, но зона вылета никуда не делась.

Саутгемптон заставляет говорить о себе в положительном ключе. Благодаря уверенной победе над Ньюкаслом, подопечные Ральфа Хазенхюттля впервые в своей истории поднялись на первую строчку в турнирной таблице. Пусть это оказалось и временным явлением, однако пять побед и одна ничья в последних шести матчах — более чем впечатляющий результат. Двумя неделями ранее я уже писал, что Саутгемптон — самая недооцененная команда АПЛ, но сейчас недооценивать "святых" уж точно никто и не подумает.

Команды теперь знают, как одолеть Лидс Юнайтед? Вслед за Лестером разгромить команду Марсело Бьелсы удалось Кристал Пэлас, причем с идентичным итоговым счетом — 1:4. Наверное, "разгромить" — слишком громко сказано, ведь "павлины" не отступают от своего атакующего стиля игры, но в то же время отличаются своей ненадежностью в обороне. Где-то не без удачи, но игрокам Кристал Пэлас удалось реализовать свои моменты, а Лидс стал ближе к зоне вылета, но только на бумаге.

Челси на классе разгромил Шеффилд Юнайтед. Команде Криса Уайлдера не удалось сотворить сенсацию и добыть первую победу в текущем сезоне. Шесть ударов по воротам Челси за матч, только один из которых пришелся на второй тайм, однако "клинкам" и этого оказалось достаточно, чтобы забить один гол. Возможно, пауза на матчи сборных поможет Шеффилд Юнайтед справиться с кризисом, но пока только последнее место и закономерные три очка в копилку Челси.

Вест Хэм одолел Фулхэм в лондонском дерби. Потеря "молотобойцами" очков в этом матче удивила бы многих, особенно если взглянуть на результаты последних пяти поединков с действительно серьезными соперниками, но это вполне могло произойти. Благо для фанатов Вест Хэма, Соучек забил в компенсированное ко второму тайму время, а немного позже Лукман неудачно пробил паненкой с "точки" и упустил возможность сравнять счет. Этот "перформанс" футболист Фулхэма запомнит на всю жизнь.

Харри Кейн спас Тоттенхэм от потери очков с Вест Бромвичем. Ожидалась более уверенная победа в исполнении "шпор" над явным аутсайдером, но это не отменяет факта набранных трех очков. Свой 150-й гол в АПЛ, но единственный в этом поединке, на 88-й минуте забил Кейн, который успешно замкнул передачу Доэрти ударом головой. Более того, Тоттенхэм даже оказался на вершине турнирной таблицы, но Лестер сделал это событие весьма непродолжительным. Впереди у "шпор" матчи с Манчестер Сити, Челси и Арсеналом, которые могут стать для подопечных Жозе Моуриньо как серьезным трамплином, так и стартом неудачной серии.

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