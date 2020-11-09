Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В прошедшем центральном поединке тура Ливерпуль на выезде разошелся ничейным результатом с Манчестер Сити.

По итогам тура "горожане" занимают 10-ю строчку в чемпионате, а "красные" — второе место.

Манчестер Сити — Ливерпуль 1:1

Голы: Габриэль Жезус, 31 — Салах, 13 (с пенальти)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Торрес (Силва, 61), Габриэль Жезус, Стерлинг

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Милнер, 63), Матип, Гомес, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум — Жота, Фирмино (Шакири, 59), Мане — Салах

Предупреждения: Стерлинг, Ляпорт, Уокер — Матип

На 42-й минуте Де Брюйне не реализовал пенальти (мимо)