Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В поединке прошедшего тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде вырвал минимальную победу у Вест Бромвича.

По итогам тура "шпоры" сумели подняться на второе место в турнирной таблице, а "дрозды" остаются в зоне вылета.

Вест Бромвич — Тоттенхэм 0:1

Гол: Кейн, 88

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бартли, О`Ши, Таунсенд — Ливермор (Эдвардс, 89), Кровинович, Галлахер — Робинсон (Диангана, 67), Грант (Филлипс, 84).

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Алдервейрелд, Дайер, Регилон — Хейбьерг, Сиссоко (Винисиус, 79), Ндомбеле (Ло Чельсо, 64) — Бэйл (Лукас Моура, 78), Кейн, Сон Хын Мин.

Предупреждение: Бартли